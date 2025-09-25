Entregan los Premios de Arquitectura Félix Hernández

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba ha concedido este viernes el 27 Premio de Arquitectura Félix Hernández al nuevo acceso a los Jardines de Orive, de los arquitectos Rafael Luis García Castejón y María Muñoz Romero, y al Pabellón Ferrobús de Palma del Río, proyectado por los arquitectos Juan José Baena Martínez, Marta Gómez Martínez y Joanna Ewa Jedrus Cabrera.

Un total de catorce proyectos han concurrido a este premio que será entregado en una gala que se celebrará el 25 de septiembre.

El proyecto de Orive obtiene el premio en la categoría de Intervención en espacio público. La actuación fue inaugurada en junio de 2023, creó un nuevo itinerario accesible, señalizado e iluminado. Por otro lado, el proyecto de los arquitectos Rafael Luis García Castejón y María Muñoz Romero destacó por su valor como «proceso urbano que ha permitido recuperar un espacio fundamental», según el jurado. La reforma del pabellón deportivo CEIP Ferrobús supuso la creación de un espacio comunitario versátil y sostenible, punto de encuentro inclusivo para promover la participación y el sentido de pertenencia. n