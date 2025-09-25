La Diputación de Córdoba anuncia ayudas a la eficiencia energética y a la IA para cooperativas agroalimentarias

La Diputación provincial de Córdoba convocará ayudas a la eficiencia energética y a la inteligencia artificial dirigidas a las cooperativas agroalimentarias. Salvador Fuentes, presidente de la institución, ha anunciado estos nuevos apoyos, en los que se trabaja ahora, durante la presentación del Anuario Agroalimentario de Diario CÓRDOBA, que ha tenido lugar este jueves en la sede central de Cajasur.

Durante su intervención en el acto, este responsable ha recordado que "la inteligencia natural nos exige agua, energía eléctrica y conectividad en el mundo rural", con objeto de posibilitar que el tejido económico provincial pueda "competir en igualdad de oportunidades". En este sentido, ha lamentado que "se nos están yendo oportunidades muy importantes".

Respecto a la IA, Salvador Fuentes ha adelantado que la Diputación "propiciará una formación básica, inteligencia artificial desde cero". Con ello, pretende "capacitar a ganaderos, agricultores, técnicos y funcionarios en normas básicas de inteligencia artificial, para ir adaptando esa revolución que hay que aplicar de inmediato". En su opinión, esta nueva herramienta "es una palanca de desarrollo industrial impresionante".

Apoyo a Los Pedroches

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha hecho referencia a las "ayudas puntuales" de la institución para apoyar al sector primario ante dificultades como la incidencia del mildiu, la lengua azul y la gripe aviar. Entre otras cuestiones, ha destacado la necesidad de "defender los intereses de Los Pedroches" ante la reforma de la denominación de origen de Guijuelo, que permite la inclusión de cerdos con un 50% de raza ibérica, en lugar del mínimo anterior del 75%, y también intensificar la producción, aumentando la densidad de 12 a 100 cerdos por hectárea de dehesa.