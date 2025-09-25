Ya puedes seguir a Diario CÓRDOBA en Google Discover: así puedes personalizar tu feed de noticias

Los tiempos siguen evolucionando a un ritmo frenético y ello se refleja en las formas de acceder a las noticias y mantenerse informado. Hay muchas formas de leer Diario CÓRDOBA en Internet. Tantas como lectores. Ya sea directamente a través de la web como en redes sociales, o desde Google y otros buscadores.

Ahora, Diario CÓRDOBA suma una nueva forma de mantenerte informado a través de una nueva función de Google Discover, que permite seguir directamente a tus medios favoritos. Gracias a este nuevo servicio, podrás tener todas las noticias, reportajes y análisis de Diario CÓRDOBA gratis y a un clic en tu móvil.

¿Qué es Google Discover?

Google Discover es la pestaña de la aplicación de Google —integrada en la mayoría de móviles Android y disponible también en iPhone— donde aparecen las noticias más relevantes y personalizadas según tus intereses, búsquedas y ubicación.

Cada día, millones de personas entran en Discover para informarse, mantenerse al día de la actualidad o entretenerse con los contenidos más afines a sus gustos.

Cómo seguir a Diario CÓRDOBA en Google Discover

Hay dos formas de seguir a Diario CÓRDOBA en Google Discover. La más sencilla y rápida es entrar en este enlace y, en la página que se abrirá, pulsar el botón de ‘Seguir' en Google.

Una vez hayas completado el proceso, podrás ver las noticias de la siguiente forma. En Android: desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir Google Discover. En iPhone: descarga la aplicación de Google desde la App Store y accede a Discover desde ahí.

Página de Diario CÓRDOBA en Google Discover / CÓRDOBA

Botón ‘Seguir’ en Google Discover

Otra manera de seguir Diario CÓRDOBA gratis en las noticias de Google (o Google Discover) es pulsar el botón 'Seguir' que aparece arriba en nuestras piezas que te muestre el buscador. Esta función de momento solo está activa en Estados Unidos y algunos otros países. Su llegada a España se prevé para los próximos días o semanas.

Una vez esté implantado, el proceso es sencillo y rápido:

En Android: desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir Google Discover. En iPhone: descarga la aplicación de Google desde la App Store y accede a Discover desde ahí. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Cuando te aparezca una noticia de Diario CÓRDOBA en tu feed, pulsa en el botón ‘Seguir’ que verás en la parte superior derecha.

Desde ese momento, tendrás un espacio dedicado a nuestras publicaciones, siempre actualizado y accesible con un solo gesto.

Un espacio personalizado con las noticias de Diario CÓRDOBA

Gracias a esta nueva función, ahora puedes asegurarte de que todas las publicaciones de Diario CÓRDOBA aparezcan en tu feed de Discover. Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a:

Las noticias más relevantes de actualidad local, nacional e internacional.

Reportajes, entrevistas y análisis exclusivos de nuestros periodistas.

Opinión, cultura, deportes, entretenimiento y mucho más.

Vídeos y contenidos de nuestras redes sociales integrados en tu feed.

Todo ello gratis y sin necesidad de instalar nada más en tu móvil.

¿Por qué seguir a Diario CÓRDOBA en las noticias de Google?

Seguir a Diario CÓRDOBA en Google Discover es la mejor manera de no perderte nada. Recibirás directamente en tu móvil nuestras últimas noticias y análisis; ahorrarás tiempo al tener toda la información de calidad reunida en un solo lugar; y podrás personalizar tu experiencia para que Discover te muestre el contenido que realmente te importa.

Con un solo clic, estarás siempre informado de lo que sucede en el mundo.

Ya puedes seguir a Diario CÓRDOBA en Google Discover y acceder gratis a todas nuestras noticias. ¡Dale a ‘seguir’ y no te pierdas nada!