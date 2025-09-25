Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco firmó 15 contratos con la empresa para la que ahora trabaja

Hacemos Córdoba no quiere enterrar el supuesto caso de puertas giratorias en la empresa municipal de limpieza, Sadeco, por lo que reclama nuevos informes jurídicos y vuelve a pedir la dimisión de la presidenta de la entidad, Isabel Albás. El concejal del grupo municipal José Carlos Ruiz explicó este jueves que han reclamado este jueves un nuevo informe al secretario del Pleno, a pesar de que Valeriano Lavela ya emitió un informe. En ese primer dictamen se niega que, como sostiene Hacemos, se hubiese producido una incompatibilidad por parte del exgerente de Sadeco, Francisco Ruiz, al trabajar antes de los dos años de su marcha de Sadeco como delegado comercial de Contenur en Andalucía. Esta empresa radicada en Getafe trabaja de manera habitual con Sadeco desde hace años y, de hecho, es la que actualmente está llevando a cabo la renovación de los contenedores en Córdoba. Asimismo, Hacemos ha solicitado otro informe a la asesoría jurídica municipal y no descarta acudir a la Fiscalía con este asunto.

La novedad que Hacemos Córdoba plantea esta semana sobre este caso son "más de 100 páginas de documentación" que, según la coalición, evidencian "la firma y participación directa" del exgerente en al menos ocho licitaciones y siete contratos menores con la empresa antes citada, por un importe superior a 1,9 millones de euros. “Lo que traemos hoy no son rumores ni sospechas, son datos fehacientes de una posible irregularidad en este Ayuntamiento”, ha subrayado el edil.

El concejal ha sostenido que la ley obliga a quienes han ejercido responsabilidades en empresas municipales a esperar dos años antes de incorporarse a empresas privadas relacionadas con su gestión. “Otros gerentes de Sadeco, como Daniel Calero o Javier Quijada, han cumplido con esa exigencia. Es inaceptable que se ponga una alfombra roja a las puertas giratorias”, ha asegurado José Carlos Ruiz.

Declaración de bienes

Por otra parte, Hacemos exige que el exgerente de Sadeco presente de manera "inmediata" su declaración de bienes e incompatibilidades, obligatoria para los cargos públicos a la entrada y al término de su actividad laboral en el Ayuntamiento de Córdoba. El secretario Valeriano Lavela indicó a este periódico que Francisco Ruiz ya contactó la semana paaada con la Secretaría de Pleno para proceder a cumplimentar este requisito obligatorio, para el que se le había requerido sin éxito en dos ocasiones anteriores.

En último término, la coalición ha criticado la actitud de la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, cuyas declaraciones públicas avalan, a su juicio, este tipo de prácticas. “La señora Albás no puede seguir ni un día más al frente de Sadeco”, afirmó Ruiz para quien la gestión de la empresa municipal es “vergonzante”, con una ciudad “más sucia que nunca”. En ese sentido, Hacemos Córdoba denuncia un déficit de 190 contenedores desde el pasado 31 de julio, fecha en la que Contenur debía tener instalados todos los contenedores nuevos de la ciudad. Para Hacemos Córdoba, “la relación entre el anterior gerente de Sadeco y Contenur es más que evidente” y “las pruebas ya están en manos del Secretario del Pleno”.