El Consejo Social de la UCO prepara el Foro Social Provincial de Ingenierías que acogerá Córdoba en noviembre

El evento tendrá lugar el 13 de noviembre con el apoyo de la Diputación Provincial.

Reunión del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) para preparar el Foro Social Provincial de Ingenierías Innovación y Desarrollo, que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2025 en Córdoba.

Reunión del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) para preparar el Foro Social Provincial de Ingenierías Innovación y Desarrollo, que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2025 en Córdoba. / CÓRDOBA

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) celebró el pasado 18 de septiembre una reunión preparatoria del Foro Social Provincial de Ingenierías “Innovación y Desarrollo, que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2025 en Córdoba con el apoyo de la Diputación Provincial.

Según informa el propio Consejo Social, este foro busca consolidarse como un espacio de encuentro entre la universidad, los colegios profesionales, las empresas, las instituciones públicas y la sociedad cordobesa para analizar el papel de las ingenierías en el desarrollo económico, la innovación y la empleabilidad de la provincia.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la presentación de la Encuesta General del Foro, que ya se encuentra en fase de lanzamiento. Con preguntas dirigidas a estudiantes, profesorado, egresados, empresas, colegios profesionales e instituciones, esta encuesta permitirá:

  • Conocer la percepción social y profesional de la ingeniería en Córdoba.
  • Detectar necesidades formativas, de investigación y de transferencia de conocimiento.
  • Orientar los debates de las mesas de trabajo que se desarrollarán en el Foro.
  • Establecer un diagnóstico participativo que alimente las conclusiones y propuestas estratégicas.

Los resultados se presentarán durante el propio foro y se difundirán posteriormente en redes y medios especializados.

Bloques de trabajo

El encuentro se estructurará en cinco grandes bloques de trabajo:

  1. Formación, currículum académico, docencia e innovación educativa.
  2. Empleabilidad y relaciones con el entorno profesional.
  3. Investigación y desarrollo.
  4. Transferencia de conocimiento y colaboración con empresas e instituciones.
  5. Innovación y futuro de las ingenierías.

Además, se abordará la posible incorporación de nuevas titulaciones en la UCO, como Telecomunicaciones, Topografía, Aeronáutica, Caminos u Organización Industrial, en respuesta a la demanda social y empresarial de la provincia.

Antes de la celebración del foro, está previsto un acto público de presentación en el Salón de Actos del Consejo Social, en el que se darán a conocer algunos resultados de la encuesta mediante un código QR y se contará con una conferencia de impacto que servirá de apertura pública de la iniciativa.

Una mirada a largo plazo

El trabajo del foro no concluirá en noviembre: sus conclusiones formarán parte de un documento estratégico que servirá de base para la elaboración de una publicación que se presentará en 2026.

