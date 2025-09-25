La compraventa de vivienda se dispara más de un 20% hasta julio y supera las 6.500 transacciones

Entre enero y julio de este año se han registrado un total de 6.573 operaciones de compraventa de vivienda, que son casi un 21% más que las 5.453 registradas durante el mismo periodo del año pasado. Es uno de los datos que pone de relieve la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que coincide, además, con la publicación de las cifras de hipotecas. Con respecto a la compraventa, el mercado inmobiliario cordobés vive un buen momento, con ese incremento de un 21% en las operaciones, que se sitúa por encima tanto de la media nacional, de menos del 19%, y de la andaluza, que se ha quedado en un 20%.

El mercado de la venta de vivienda vuelve a estar copado por la segunda mano, cuyas transacciones en estos primeros siete meses del año crecen más de un 23%, pasando de 4.136 en 2024 a más de 5.000 en este ejercicio. La nueva también crece, pero lo hace bastante menos, un 12%. Según el INE, en estos siete meses se han producido en Córdoba 1.476 operaciones de compraventa de vivienda de nueva construcción, por las 1.317 del mismo periodo del año pasado.

Imagen del escaparate de una inmobiliaria cordobesa. / A. J. GONZÁLEZ

En cuanto al régimen de comercialización, la VPO sigue siendo escasísima frente a la de régimen libre. En este caso, de las casi 6.600 viviendas implicadas en operaciones de compraventa, cerca de 6.000 eran de régimen libre, por unas 800 protegidas. En concreto, fueron 5.771 viviendas libres, cuya comercialización creció un 18% con respecto al año pasado; y 802 VPO, que subieron en este caso más de un 43% dado que el año pasado se quedaron en menos de 600.

Por provincias

En comparación con el resto de provincias andaluzas, en Córdoba se registraron menos operaciones de compraventa de vivienda que en el resto de la comunidad autónoma. Solo se vendieron venos casas en Huelva y Jaén, aunque las subidas son similares para todo el territorio, con un especial repunte en Almería, donde se incrementó la compraventa más de un 35% y con una subida menos destacada en Málaga, donde el aumento se quedó en el 11%.