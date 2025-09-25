El Ayuntamiento habilita un solar junto a la Ciudad de la Justicia como aparcamiento provisional

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado como aparcamiento provisional un solar situado junto a la Ciudad de la Justicia, concretamente entre las calles Cantábrico e Isla Mallorca. Según informa el Consistorio en una nota de prensa, de este modo, son ya doce los espacios que ha dispuesto el gobierno municipal para el estacionamiento provisional de vehículos.

El nuevo terreno acondicionado por el Ayuntamiento tiene una superficie de 12.000 metros cuadrados y una capacidad para aparcar más de 100 vehículos. Los trabajos realizados han consistido en limpieza del solar, aporte de material, nivelación y compactación del terreno. “Se trata de una actuación que mejora el entorno, ya que acaba con la situación de abandono del solar, y da respuesta a la necesidad de más plazas de estacionamiento en una zona muy concurrida como es la Ciudad de la Justicia”, ha indicado el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, quien ha anotado que “la intervención da respuesta a una demanda tanto de los residentes en los alrededores como de las muchas personas que a diario acuden al lugar”.

Proyecto municipal

El delegado ha recordado que es una actuación que se enmarca dentro de un proyecto municipal para habilitar solares como aparcamientos de vehículos. En total, y después de un estudio y análisis previo por parte de los técnicos, son 22 los espacios que se van a destinar a tal fin, repartidos por distintos lugares de la ciudad. Así, cuando todos estén en funcionamiento, serán 64.000 los metros cuadrados destinados a estacionamiento provisional.

Por el momento, los doce que están ya en funcionamiento, incluido el de la Ciudad de la Justicia, son el aparcamiento de la avenida de Fray Albino, Puerta Sevilla, Glorieta del Cantábrico, calle Olmedo Checa, aparcamiento junto a la estación de autobuses, avenida de Libia, junto a Colegio Turruñuelos, Glorieta Santa Emilia Rodat, calle Isla Gomera, antiguo Hospital Militar y calle Juan Felipa Vilela.