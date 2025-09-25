Aucorsa renovará el servicio de las barriadas periféricas e instalará cien puntos de recarga de bonobús

La empresa de autobuses de Córdoba, Aucorsa, instalará cien puntos de recarga de bonobús en la ciudad de aquí a finales de año y renovará el servicio de autobús de las barriadas periféricas de Córdoba el próximo ejercicio. El presidente de la entidad, Bernardo Jordano, detalló este jueves algunas de las novedades que recoge el presupuesto de Aucorsa para el año 2026, que contará con una partida de ingresos y gastos de 39,9 millones, es decir, 4,7 millones de euros más que en 2025. El presidente de Aucorsa justificó este incremento por el aumento del coste de las nuevas licitaciones y la subida del precio de los combustibles, estimadas en 286.000 y 140.000 euros, respectivamente. De momento, y a la espera de que el Ministerio de Transportes informe a los ayuntamientos de si continuará bonificando los viajes en el transporte público en España, Aucorsa mantendrá los precios de los viajes tal y como están en la actualidad.

Respecto a los nuevos puntos de recarga, Jordano explicó que está previsto que la adjudicación del contrato para esta instalación se produzca en el próximo consejo de administración de la empresa, contemplado para los próximos días. Antes de la implementación del nuevo sistema de ticketing de Aucorsa, las tarjetas bonobús se podían recargar de manera física en la red de estancos de la ciudad. De momento, no se ha desvelado en qué tipo de establecimientos se instalarán las nuevas máquinas de recarga que aliviarán, sin duda, a aquellos usuarios que no usan la recarga telemática y se siguen desplazando a la oficina de atención ciudadana en la plaza de Colón o al antiguo Ayuntamiento en el Bulevar de Gran Capitán para poner dinero en sus tarjetas.

Un usuario ante una máquina de autoventa de tarjetas bonobús. / CÓRDOBA

Renovación de los servicios de las barriadas periféricas

Otra de las novedades que contempla el presupuesto de Aucorsa es la renovación de los servicios de autobús de las barriadas periféricas de Trassierra, Cerro Muriano, El Higuerón y Villarrubia (todas excepto Santa Cruz). La empresa sacará el año que viene a licitación la contratación de este servicio que ofrece una subcontrata en estos momentos. Bernardo Jordano explicó que se están sentando con los vecinos para ver en qué y cómo se pueden mejorar estas rutas. El Ayuntamiento prevé un incremento del coste de este servicio para las arcas municipales de entre un 20 y un 25%, es decir, unos 500.000 euros más.

Respecto a la renovación de la flota, Jordano recordó que se está a la espera de la llegada inminente de 15 autobuses nuevos de Gas Natural Comprimido (GNC), más otros 6 vehículos más en 2026. En este sentido, el equipo de gobierno ha renovado desde el año 2024 un total de 21 autobuses, teniendo la actual flota un 61,3% de vehículos de GNC sobre el total y una antigüedad de 9,2 años frente a los 11,25 años actuales.