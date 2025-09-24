El Vía Crucis Magno de Córdoba contará con una app de seguimiento en directo de las procesiones

En un acontecimiento histórico para la ciudad y la provincia, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y la aplicación móvil CostalGO han alcanzado un acuerdo de colaboración para integrar la tecnología en la organización y seguimiento del Magno Vía Crucis que se celebrará el próximo sábado 11 de octubre. Este gran evento reunirá a decenas de pasos procesionales por las calles de la ciudad y a miles de personas venidas de toda España.

Por primera vez, un Magno en Córdoba contará con un sistema de seguimiento en tiempo real accesible desde el móvil, gracias a CostalGO, que se convertirá en la app oficial del evento. Esta iniciativa "sitúa a Córdoba a la vanguardia de la innovación cofrade en España", asegura la Agrupación de Cofradías en una nota de prensa.

Funcionalidades específicas

CostalGO incluirá funcionalidades específicas para el evento: mapas interactivos, monitorización de los pasos con datos como la temperatura y humedad anterior, velocidad del paso, distancia recorrida, inclinación, pendiente de la calle... Todo desde una sola aplicación móvil, accesible de forma gratuita "tanto para cofrades como para el público general". Además, se presentarán nuevas funcionalidades que verán la luz por primera vez en este Magno y que marcarán el camino de futuras versiones de la app.

La Columna de Lucena estará presente en el Vía Crucis Magno. / Manuel González

Además de poner al alcance del público el seguimiento en tiempo real, CostalGO también sirve como herramienta esencial para capataces y cuadrillas. Permite organizar integrantes asignándolos a cada palo y marcando sus posiciones bajo el paso, programar ensayos, igualás y relevos con antelación, así como gestionar el calendario de salidas. Además, los notifican automáticamente sobre cambios de horarios o desplazamientos, lo que facilita la coordinación interna y evita confusiones en los preparativos.

Más de 15.000 usuarios registrados

Desde su lanzamiento en enero de 2025, CostalGO ha superado los 15.000 usuarios registrados, ha gestionado más de 600 pasos y 1.800 eventos, y cuenta ya con 7.400 hermandades en su base de datos. La app fue probada con éxito en ensayos y procesiones en toda España y cuenta con el respaldo de capataces de referencia como el sevillano Antonio Santiago.

Con su participación en el Magno de Córdoba, CostalGO consolida su posición como "referente tecnológico del mundo cofrade y reafirma su compromiso con la tradición, ofreciendo herramientas que mejoran la experiencia de todos los actores implicados: hermandades, capataces, costaleros, músicos y fieles", finaliza la nota.