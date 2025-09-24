Tres trabajos de la Universidad de Córdoba, finalistas del 9º premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral

Tres tesis doctorales llevadas a cabo en la Universidad de Córdoba han sido seleccionadas como finalistas del 9º premio de la Cátedra AgroBank a la Mejor Tesis Doctoral. Este galardón, por el que en esta edición compiten otros tres finalistas de la Universidad de León y la Universidad de Cádiz, reconoce la excelencia en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, a la vez que contribuye a impulsar la carrera profesional de su autor.

La primera tesis finalista de la Universidad de Córdoba la firma Begoña I. Antón, que investiga la Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero. Esta tesis no solo establece sinergias entre los métodos de control disponibles actualmente más sostenibles -la bioprotección y la resistencia genética-, sino que demuestra los beneficios de combinar ambas estrategias dentro de una gestión integrada y supone un avance significativo en el control integrado de esta enfermedad fúngica.

La segunda finalista es Débora Jiménez, responsable de Estudios epidemiológicos de enfermedades infectocontagiosas en pequeños rumiantes domésticos y rumiantes silvestres desde una perspectiva One Health en el sur de España. Los hallazgos fruto de esta tesis han permitido una mejor comprensión de la distribución de importantes patógenos compartidos entre el ganado doméstico y la fauna silvestre. Además, esta tesis proporciona información útil para la selección de estrategias dirigidas a establecer y optimizar las medidas de lucha y prevención de enfermedades de importancia para sanidad animal, la salud pública y la conservación de la biodiversidad en Andalucía.

En tercer lugar, ha sido seleccionada como finalista la tesis de Miguel Vela sobre la Monitorización in situ de productos hortofrutícolas para garantizar su integridad mediante el uso de sensores espectrales de infrarrojo cercano. Este trabajo pone de manifiesto el potencial de la citada tecnología en sistemas de apoyo a la toma de decisiones en el sector de las almendras, las espinacas y las sandías, proporcionando una huella espectral única de cada producto, de gran utilidad desde el punto de vista de la trazabilidad y categorización del producto que permita a los diferentes agentes de la cadena alimentaria asegurar que frutas y hortalizas cumplen con los criterios de calidad, seguridad y autenticidad establecidos.

Un galardón de 5.000 euros y un accésit de 1.000 euros

El jurado está formado por Antonio J. Ramos, director de la Cátedra AgroBank, y los miembros de su Comité Asesor Científico Técnico. El Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank, que se conocerá en las próximas semanas, está dotado con 5.000 euros y el accésit, con 1.000 euros.

La tesis ganadora del año pasado fue la de Ana Arias, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, con el título ‘Convertir los biorresiduos en biomateriales y productos bioactivos: un ámbito de la economía circular’.

En esta edición, se han recibido 61 candidaturas al premio, frente a las 67 presentadas el pasado año. Del total de candidaturas, un 57,4% han sido presentadas por mujeres. Han participado doctores residentes en 14 comunidades autónomas.

La Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario de la UdL, creada en 2016, tiene entre sus objetivos fundamentales el reconocimiento de la investigación de excelencia que se está desarrollando en el ámbito agroalimentario, la promoción de la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector y clientes de la entidad financiera, así como el impulso de la calidad y la innovación en el ámbito agroalimentario.