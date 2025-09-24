Córdoba es la capital española más barata para hacer la compra en supermercados, según un estudio de la OCU que desvela además que los precios han subido de media un 3% en el último año. Entre las subidas más destacadas figuran el café (+54%), los plátanos (+36%) y los huevos (+30%). Por otra parte, te contamos un avance médico en la sanidad cordobesa: el Hospital Cruz Roja ha realizado con éxito la primera cirugía cerebral con paciente despierto en un hospital privado de la ciudad. En concreto, fue operado mientras tocaba el piano. Y en tercer lugar, una noticia en clave nacional. El Rey ha hecho un llamamiento a Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas para poner fin a la tragedia en Gaza. "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre", ha sentenciado.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

España

Deportes