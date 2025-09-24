La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El ranking que coloca a Córdoba como capital con los supermercados más baratos, el avance médico en cirugía cerebral del hospital Cruz Roja y la petición del Rey ante la "masacre" de Israel abren los titulares vespertinos
Córdoba es la capital española más barata para hacer la compra en supermercados, según un estudio de la OCU que desvela además que los precios han subido de media un 3% en el último año. Entre las subidas más destacadas figuran el café (+54%), los plátanos (+36%) y los huevos (+30%). Por otra parte, te contamos un avance médico en la sanidad cordobesa: el Hospital Cruz Roja ha realizado con éxito la primera cirugía cerebral con paciente despierto en un hospital privado de la ciudad. En concreto, fue operado mientras tocaba el piano. Y en tercer lugar, una noticia en clave nacional. El Rey ha hecho un llamamiento a Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas para poner fin a la tragedia en Gaza. "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre", ha sentenciado.
