El número de personas que viven en en soledad; la historia de Supermercados Piedra y la entrevista a Ana Belén antes de su concierto en la Axerquía centran los titulares matutinos
Dos de cada diez personas mayores de 55 años sufren soledad no deseada y para más del 70% de los afectados no se trata de una situación esporádica sino de un problema crónico. Se trata de un problema que preocupa cada vez y más y que conlleva la puesta en marcha de distintos programas por parte de administraciones y entidades. En segundo lugar, tras la noticia de la absorción de Supermercados Piedra por El Jamón, te contamos la historia de este legendario negocio familiar que nació hace 57 años en La Viñuela, en el año 1968. Por último, la cantante Ana Belén regresará a Córdoba este sábado para presentar su último álbum 'Vengo con los ojos nuevos' en La Axerquía. En una entrevista a este periódico, habla de su vuelta a los escenarios y asegura que "no me permito hacer un concierto solo de grandes éxitos".
- Soledad no deseada: el 22,6% de los mayores sufren esta epidemia que también ataca a los jóvenes
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- Ana Belén cantante y actriz: "No me permito hacer un concierto solo de grandes éxitos"
- Javier Piedra, director gerente de grupo Piedra: «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
- '957 453 122, dígame': Córdoba llama a los comercios de barrio a ser "radares de soledad"
- Un coche se sale de la vía tras reventar una rueda, vuelca en la A4 y el conductor sale ileso
- La Diputación plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- Oposiciones de Defensa para trabajar en el parque de mantenimiento de vehículos de El Higuerón: plazas y requisitos
- Las exportaciones cordobesas sostienen cifras récord pese al impacto de los aranceles estadounidenses
- El encendido de la portada marca el inicio de la feria de Pozoblanco
- Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena
- Los andaluces que acojan animales de compañía podrán deducirse hasta 100 euros en la declaración de la renta
- Trump se muestra a favor de que la OTAN derribe aviones rusos si invaden el espacio aéreo de la Alianza
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación