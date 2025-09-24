Dos de cada diez personas mayores de 55 años sufren soledad no deseada y para más del 70% de los afectados no se trata de una situación esporádica sino de un problema crónico. Se trata de un problema que preocupa cada vez y más y que conlleva la puesta en marcha de distintos programas por parte de administraciones y entidades. En segundo lugar, tras la noticia de la absorción de Supermercados Piedra por El Jamón, te contamos la historia de este legendario negocio familiar que nació hace 57 años en La Viñuela, en el año 1968. Por último, la cantante Ana Belén regresará a Córdoba este sábado para presentar su último álbum 'Vengo con los ojos nuevos' en La Axerquía. En una entrevista a este periódico, habla de su vuelta a los escenarios y asegura que "no me permito hacer un concierto solo de grandes éxitos".

