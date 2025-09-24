Patrimonio
El retablo mayor de La Merced de Córdoba luce de nuevo tras su restauración
La Diputación celebra la culminación de un proceso iniciado tras el incendio de 1978
El retablo mayor de la Iglesia de La Merced ha sido presentado este miércoles tras un intenso proceso de restauración. El acto, en el que también se procedió a su bendición, ha estado presidido por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y ha contado con una eucaristía oficiada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.
Fuentes ha destacado que este evento «supone la culminación de un proceso iniciado hace décadas y que hoy nos permite volver a contemplar, en todo su esplendor barroco, este elemento central de la Iglesia de La Merced».
El presidente provincial ha subrayado además que «cerramos un capítulo, pero abrimos otro en el que triunfan la perseverancia de un pueblo y su fe por recuperar esta parte esencial de su historia». También ha destacado la presencia del Coro de Cámara de la Catedral, que bajo la batuta de Clemente Mata «ha hecho este momento aún más memorable».
En su intervención, Fuentes ha recordado que tras el incendio que sufrió el templo en la madrugada del 29 de enero de 1978, la sociedad cordobesa inició «un singular proceso de recuperación» que dio lugar a la creación de la Escuela Taller La Merced. Bajo la dirección del maestro restaurador Eduardo Corona y con la colaboración de más de 300 jóvenes aprendices, se asumió la tarea de reconstruir, pieza a pieza, la obra.
El presidente ha señalado también que este proyecto «no solo devolvió la vida a un retablo, sino que sembró vocaciones, convirtiéndose en un auténtico semillero de artistas que aún hoy sigue dando frutos». Como ejemplo, ha mencionado al escultor e imaginero José Antonio Cabello, «de cuyas manos surgió la imagen de San Lorenzo, que ya preside el retablo, y también la majestuosa figura de San Antonio Abad que hoy hemos bendecido».
