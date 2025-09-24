El PSOE exige a la Junta un refuerzo "urgente" de las residencias de mayores en Córdoba

El parlamentario andaluz por el PSOE por Córdoba Antonio Ruiz ha denunciado este miércoles “la grave situación” de las residencias de mayores en la provincia y ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno un "giro inmediato" en la gestión. “Los datos de la Cámara de Cuentas en su último informe son demoledores: la Junta abandona la red pública y asfixia a los centros concertados que sostienen el día a día de nuestros mayores”, ha afirmado.

Ruiz ha subrayado, en una nota de prensa, que en Córdoba la Consejería solo dispone de una residencia pública de gestión directa, la Residencia Parque Figueroa, que en 2023 registró una ocupación del 78,23%, muy por debajo del lleno. “Mientras hay familias esperando meses e incluso años para una plaza, el único centro público mantiene camas vacías. Es un sinsentido que revela falta de planificación, de dirección política y de respeto a la ciudadanía”, ha señalado.

En paralelo, ha recordado que las más de 2.800 plazas concertadas han funcionado prácticamente al 100% de ocupación en los últimos años, “lo que demuestra que el sistema se sostiene sobre unos conciertos sin margen, con costes disparados y con un precio-plaza que la Junta se niega a actualizar como corresponde”.

Subida del precio-plaza

El diputado socialista ha calificado de “claramente insuficiente” la subida del 4,5% aprobada por el Gobierno andaluz a comienzos de año. “No compensa la inflación acumulada, los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva, ni los costes energéticos. Sin una revisión realista del precio-plaza y sin una apuesta por la red pública, la provincia corre el riesgo de bloqueo asistencial”, ha advertido.

A su juicio, el modelo cordobés “es frágil por diseño, puesto que cuenta con una sola residencia pública infrautilizada y un tejido concertado saturado, sometido a una financiación que no cubre el coste real del servicio”.

Ruiz Sánchez ha lamentado, además, “las carencias estructurales” detectadas por la Cámara de Cuentas en toda Andalucía y que tienen impacto directo en Córdoba: ausencia de un marco estratégico específico con indicadores de eficiencia, retrasos injustificados en la tramitación de la Dependencia que prolongan las listas de espera, falta de un registro de rechazos y solicitudes que permita conocer la magnitud real de la demanda, y deficiencias en el sistema informático Grama que gestionan datos sensibles. “Todo esto se traduce aquí en incertidumbre para las familias, tensión permanente en los centros y desprotección para nuestros mayores”, ha resumido.

El parlamentario ha reclamado un plan específico para Córdoba, con calendario, presupuesto y resultados. Ha pedido plena ocupación y modernización del Parque Figueroa, más plazas públicas, revisión inmediata del precio-plaza y menos listas de espera con gestión ágil y transparente. “Hablamos de derechos, no de parches”, ha zanjado Ruiz, que ha avanzado que el PSOE llevará estas demandas al Parlamento andaluz y seguirá dialogando con familias y sector: “No miraremos hacia otro lado. Córdoba no puede quedar relegada: la evolución demográfica, con una población cada vez más envejecida, obliga a reforzar y ampliar las residencias de mayores. La prioridad son las personas”.