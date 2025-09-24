El PSOE exige al alcalde de Córdoba que abra los patios de los colegios públicos por la tarde para el ocio saludable

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido al alcalde, José María Bellido, que fomente el ocio saludable y abra los patios de los colegios públicos por las tardes para que puedan acoger actividades para los niños y los jóvenes. La edil reclama la apertura de estos espacios y recuerda al regidor cordobés que, de hecho, la iniciativa la aprobó el Pleno de Córdoba en una moción en marzo del 2023. En aquella moción la Corporación se comprometía a abrir los patios de algunos centros educativos (dos por distrito) durante los fines de semana para que los jóvenes pudieran desarrollar actividades de ocio alternativo. Asimismo, la concejala entiende que el gobierno municipal acuerda las mociones "para quedar bien, pero luego guarda los papeles en un cajón y no hace absolutamente nada", ha sostenido.

Alicia Moya ha repasado los compromisos de aquella moción y ha lamentado que desde entonces "no se haya hecho nada" a pesar de "la escasez de infraestructuras deportivas" en los barrios y de la situación en la que se encuentran algunas de ellas como las de Moreras, El Granadal o la Colonia de la Paz. En este sentido, la edil del PSOE ha asegurado que estos espacios solo se limpian cuando se han producido numerosas quejas de asociaciones vecinales o políticas.

Mesa del ocio nocturno

Por todo lo anterior, desde el grupo municipal socialista consideran que "no es prioridad para el PP el ocio saludable" de los niños y los jóvenes si tiene que implicar para ello sus propios medios y recursos. Así, ha denunciado que tampoco se haya convocado la mesa de ocio nocturno que se anunció el pasado mes de febrero. En última instancia, el PSOE considera que detrás de esta ausencia de actuación solo hay "falta de voluntad política" y no un problema económico, porque se destinan partidas a otros menesteres y otras tantas se quedan sin ejecutar cada año en el presupuesto municipal.

El PSOE entiende que en la apertura de estos espacios públicos fuera del tiempo lectivo el Ayuntamiento de Córdoba gastaría aproximadamente medio millón de euros anuales para la contratación de monitores o porteros, es decir, menos de lo que se le da al Córdoba CF, ha dicho Moya. "No debería haber problema para financiar un plan como este, solo falta voluntad política para hacerlo", ha reiterado la concejala lamentando la infrautilización de las instalaciones escolares.