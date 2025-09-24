La Junta concede 45 millones de euros en incentivos a seis empresas de la provincia de Córdoba

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la concesión por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas de 31,11 millones de euros del programa Incentivos Complementarios de los Incentivos Económicos Regionales (IER) a 21 proyectos de grandes empresas industriales implantadas en Andalucía, que han permitido movilizar una inversión de 283 millones de euros y la creación de 639 nuevos empleos junto al compromiso de mantenimiento de otros 4.337 puestos de trabajo. Con esos recursos, la Junta de Andalucía complementa los proyectos de inversión industrial que han sido destinatarios de los IER del Estado por 52,77 millones de euros.

A nivel de la provincia de Córdoba, el incentivo total es de 45 millones de euros, con siete los proyectos apoyados promovidos por grandes empresas industriales como Hitachi Energy Spain; Industrias de Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación (Intarcon); Escribano Mechanical Engineering; Keyter Technologies; López 1920 Pastelería; y Carloteña de Asados. La inversión conjunta de estas iniciativas, que llevan aparejados 2.624 empleos directos, asciende a 129,6 millones de euros.

Así, los Incentivos Complementarios a los Incentivos Económicos Regionales, que la Junta de Andalucía financia con fondos propios, son un elemento diferencial de la política de respaldo del Gobierno andaluz a la gran industria, y tienen como objetivo atraer y propiciar inversiones de proyectos que generan un efecto tractor sobre el territorio. En lo que va de legislatura, este programa de ayudas de la Junta de Andalucía ha permitido apoyar 35 proyectos que han movilizado una inversión de 1.050 millones de euros y han supuesto la creación de 830 nuevos empleos directos.

Por provincias, en Cádiz han recibido de Incentivos Complementarios y de IER un total de 5,2 millones de euros para cuatro proyectos, dos de ellos promovidos por la empresa Cápsulas Torrent, así como por Utingal y Polene París España; unos incentivos que apoyarán una inversión asociada de 15,7 millones y 565 empleos directos. Entrando en detalle, Cápsulas Torrent aumentará su capacidad de producción para la fabricación de cierres de tapones de corcho, así como de tapones 'Pilfer Licor'. Por su parte, Untigal invertirá en una nueva planta industrial de fabricación de utillaje para el sector aeronáutico, mientras que Polene París España prevé una ampliación de superficie para la fabricación, almacenamiento y logística de artículos de marroquinería.

Alcance de la inversión en Córdoba

En cuanto al alcance de los proyectos, en el caso de Hitachi Energy Spain, dos iniciativas están relacionadas con el aumento de la capacidad de fabricación de transformadores de potencia, así como para la implantación de dos nuevas líneas de producción para cubas de transformadores de potencia y reactancias. Por su parte, Intarcon acometerá la ampliación y mejora del proceso productivo incorporando automatización y nueva maquinaria, así como un nuevo laboratorio, e igualmente Keyter Technologies ampliará y mejorará el proceso productivo a través de la adquisición de nuevos equipos y sistemas.

Escribano Mechanical Engineering, por otro lado, pondrá en marcha un nuevo centro de producción de sistemas de armamento complejos para el sector de la defensa. El destino de la inversión de López 1920 Pastelería será el aumento de su capacidad productiva y la incorporación de nuevas tecnologías para crecer en eficiencia, al tiempo que Carloteña de Asados invertirá en la fabricación de nuevos productos con y sin gluten, así como platos preparados, garantizando la trazabilidad.

En la provincia de Huelva, han recibido apoyo los proyectos de las empresas Next Chemicals IPA y Algry Química, que suman un incentivo total de 18,6 millones de euros para respaldar una inversión asociada de 69 millones de euros y 61 puestos de trabajo directos. Next Chemicals IPA construirá la primera fábrica de España de alcohol isopropílico (base de los geles hidroalcohólicos) utilizando hidrógeno verde y energía renovable, mientras que Algry Química modernizará su planta industrial e incrementará su capacidad productiva de sales de colina, que se utilizan en productos nutricionales para humanos y animales y medicamentos.

Jaén, Málaga y Sevilla

Por su parte, en la provincia de Jaén han recibido 4,3 millones de Incentivos Complementarios e Incentivos Económicos Regionales los proyectos de las empresas Soluciones infográficas Dissenia y Luis Piña. En conjunto, la inversión asociada se eleva a 21,6 millones y conllevan 108 empleos directos. Dissenia abordará la ampliación de superficie y bienes de equipo para desarrollar nuevas líneas de producción, almacenamiento y diseño, mientras que Luis Piña construirá una nueva planta para distribución de productos frescos y congelados, entre otros, con inversiones en bienes de equipo e instalaciones.

En la provincia de Málaga, los proyectos de las empresas Denso TEN España y Corporación Empresarial Altra han recibido un incentivo total de 5,3 millones para respaldar una inversión global de 30 millones de euros, con 880 puestos de trabajo directos. La inversión de Denso TEN España se destinará a la modernización y ampliación de su capacidad productiva, incluyendo un aumento de la automatización de sus procesos productivos y digitalización, mientras que Corporación Empresarial Altra construirá un nuevo centro productivo con altos estándares de sostenibilidad energética y digitalización.

Finalmente, en la provincia de Sevilla han sido cuatro los proyectos incentivados con 4,8 millones promovidos por Alter Technology Tüv Nord; Brandt Europe; GRI Towers Sevilla y Aerotecnic Metallic. La inversión asociada al conjunto de proyectos asciende a 16,5 millones de euros y llevan aparejados 738 empleos directos. En el caso concreto de Alter Technology Tüv Nord, la inversión irá destinada a incrementar la capacidad de producción y el desarrollo de nuevos servicios tecnológicamente avanzados y con alto valor añadido. Por su parte, Brandt Europe aumentará la capacidad, calidad y variedad de la producción con nuevas líneas de fabricación de abonos, digitalización del almacén y el establecimiento de un laboratorio.

GRI Towers Sevilla ganará capacidad para la fabricación de superestructuras eólicas, en lo que se denomina una nueva generación de torres, abarcando una gama más amplia de proyectos, mientras que Aerotecnic Metallic también aumentará la capacidad de producción y la productividad, y destinará la inversión a mejorar la automatización de las líneas de mecanizado y la reducción de residuos.