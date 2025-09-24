Empresas
Javier Rodríguez Zapatero se incorpora al consejo de administración y asesor de Dueñas Ruart Abogados
La compañía explica que se trata de "mucho más que un refuerzo estratégico" y valora su "excelencia" y "compromiso transformador"
Dueñas Ruart Abogados ha anunciado en una nota de prensa la incorporación de Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Digitalent Group, a su consejo de administración. Esta unión, explica el bufete de abogados, "representa mucho más que un refuerzo estratégico: es la conexión entre dos trayectorias que comparten raíces andaluzas, visión global y una firme apuesta por la excelencia y el compromiso transformador".
Figura clave en la transformación digital en España, Rodríguez Zapatero ha desarrollado una destacada carrera internacional. Fue director general de Google para España, Portugal y Turquía, presidente ejecutivo de Yahoo! Iberia y cofundador del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Actualmente, desde la presidencia de Digitalent Group, lidera un ecosistema de compañías especializadas en formación, talento digital y transformación de organizaciones, tales como ISDI e ISDE.
Su experiencia se suma ahora a la de Dueñas Ruart Abogados, una firma que se ha consolidado como un "referente en asesoramiento jurídico integral, con especialización en derecho mercantil, MCA y reestructuraciones, derecho digital, procesal, así como fiscal y laboral". Igualmente, se posiciona en consultoría jurídica con una "innovadora propuesta sobre gobernanza, riesgos y compliance, además de abordar el legaltech como una nueva área transformadora", continúa la nota.
Con sedes en Córdoba, Madrid y Málaga, y reconocida por directorios internacionales como Chambers's Partners, la firma continúa reforzando su propósito de "acompañar a empresas y empresarios desde el rigor jurídico y la visión de futuro".
“Nos une Córdoba, pero sobre todo nos une una manera de entender la excelencia profesional y el compromiso con las personas. Javier es un referente en liderazgo transformador, y su incorporación nos permitirá seguir impulsando un modelo de asesoramiento moderno, estratégico y humano”, destaca Juan Pedro Dueñas, presidente de la firma.
Calidad y cercanía
“Volver a conectar con Andalucía desde una firma como Dueñas Ruart, que, apuesta por la calidad, la cercanía y la transformación real de las empresas, es una oportunidad muy ilusionante. Espero aportar visión, experiencia y acompañar a un equipo que ya destaca por su profesionalidad y ambición”, afirma Rodríguez Zapatero.
Esta alianza confirma el compromiso de Dueñas Ruart Abogados con un modelo de despacho ágil, experto y cercano, "capaz de generar impacto positivo en un entorno empresarial cada vez más exigente".
Sobre Dueñas Ruart Abogados
Dueñas Ruart Abogados es una firma de asesoría jurídica integral, fundada en 2001 y especializada en mercantil societario, MCA, reestructuraciones, fiscal y tributario, laboral y procesal. Con más de 25 años de experiencia en el ecosistema empresarial nacional, la firma combina el asesoramiento legal con consultoría jurídica en servicios de compliance, internacionalización y legaltech, aportando un enfoque diferencial basado en su vocación empresarial.
Dueñas Ruart se distingue por ofrecer soluciones jurídicas diseñadas para impulsar el negocio de sus clientes, con un servicio práctico, innovador y orientado a resultados. Reconocida por Chambers y Best Lawyers, la firma se consolida como socio estratégico de confianza para empresas en sus retos de crecimiento y transformación.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones