Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 24 de septiembre de 2025
Poesía
Homenaje a Antonio Machado
El décimo ciclo de Versos en al-Andalus realiza un homenaje a Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento. Intervienen en el acto Matilde Cabello, Eva Durán, José Antonio Fernández, Antonio Flores, Manuel Gahete, José Luis García Clavero, Rafael Hame, Pilar Muñoz, Balbina Prior, Rafael Ruiz, Pilar Sanabria, Manuel Sanchiz, Antonio Varo, Ana Vega y Calisto Torres. El acompañamiento musical estará a cargo de Francisco Javier Navarro (clarinete). Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Literatura
Encuentro con el escritor cubano Leonardo Padura
El Centro Andaluz de las Letras organiza un encuentro con el escritor Leonardo Padura en torno a su libro Morir en la arena. El autor cubano conversará con la escritora Azahara Palomeque sobre los últimos 50 años de Cuba a partir de la dramática historia de una familia.
CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00horas.
Azheimer Córdoba
Conferencia ‘Te toca ser feliz’
La Fundación Cajasol acoge la ponencia Te toca ser feliz a cargo del coach motivacional Luis Méndez. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol.
Ronda Tejares, 32.
18.00 horas.
