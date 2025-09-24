El Hospital San Juan de Dios acoge el primer encuentro del tercer sector para impulsar alianzas en lo social

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha acogido hoy el primer encuentro del tercer sector Comprometidos con los más vulnerables, una cita promovida por la Obra Social Hermano Bonifacio que ha reunido a administraciones públicas y entidades sociales con el objetivo de compartir experiencias, debatir retos comunes y construir alianzas en beneficio de los colectivos más desfavorecidos de la ciudad, ha explicado el centro hospitalario en una nota de prensa.

El director gerente del Hospital San Juan de Dios, Horacio Pijuán, ha subrayado en la apertura del encuentro que “esta jornada nace con la vocación de ser un espacio de diálogo y cooperación, porque solo desde el trabajo en red podemos dar respuestas más efectivas y humanas a quienes más lo necesitan. La sociedad actual demanda soluciones ágiles e imaginativas ante los retos que afrontan los colectivos más desfavorecidos, y el tercer sector es clave para ofrecerlas”.

Y es que, como ha puesto de manifiesto el superior del centro de la Orden Hospitalaria, Isidoro de Santiago O.H. durante la clausura “hemos querido impulsar esta iniciativa como motor de colaboración en Córdoba, con la que estamos comprometidos desde que llegamos a la ciudad hace 90 años. Con este encuentro, reafirmamos nuestro compromiso con la hospitalidad y la justicia social, al fomentar la creación de sinergias entre instituciones y entidades que compartimos una misma misión: cuidar y acompañar a quienes más lo necesitan”.

Un diálogo abierto y efectivo

El encuentro se ha iniciado analizando el papel que las administraciones públicas, en boca de sus propios protagonistas ya que la mesa ha contado con representación del Ayuntamiento de Córdoba, a través del coordinador de los Servicios Sociales Municipales, Vicente Martín, así como de la Diputación de Córdoba, con la gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social, Berta Aparicio y la delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Sánchez.

Todos ellos han hecho hincapié en la necesidad de trabajar de la mano de las entidades del tercer sector para dar una respuesta más cercana, flexible y humana a las demandas de la ciudadanía, que deben estar coordinadas, subvencionadas y garantizadas por las instituciones públicas, que mostraron su disposición a seguir creando espacios de apertura al diálogo, para lograr respuestas más efectivas.

Asimismo, las personas mayores han centrado gran parte de la mesa redonda, como uno de los colectivos prioritarios de los programas de ayuda social en la actualidad. En este sentido, desde el Hospital San Juan de Dios, María Molero, trabajadora social del centro, ha expuesto la importancia de humanizar el acompañamiento a estas personas, con herramientas que les hagan mantener su dignidad y luchar contra uno de los problemas que más les afecta, como el de la soledad no deseada. En este sentido, expuso los proyectos que tiene en marcha el centro de la orden hospitalaria como son Acompañando a los mayores, Respiro Familiar y el programa de ayuda a domicilio Mayores Cuidados.

También la intervención de María Torralbo, responsable provincial de Personas Mayores y Cuidadoras de Cruz Roja Española, giró en torno a este colectivo, sobre el que ha dibujado el perfil actual de persona sola y los retos a los que se enfrentan ellos como institución para abordar la soledad. Al respecto, destacó como las situaciones derivadas de las altas temperaturas por ejemplo, se han convertido en un nuevo elemento a tener en cuenta que puede influir en las situaciones de soledad no deseada en mayores, y lanzó como reto la creación de una mesa local en torno a este tema, que está adquiriendo una gran dimensión en la actualidad.

Por su parte, la responsable de Solidaridad del Hospital San Juan de Dios, Isabel de la Haba mencionó como los principales retos en la atención a los colectivos más vulnerables en Córdoba la coordinación y optimización de recursos para mejorar la comunicación entre entidades, la creación de una historia social unificada, compartida entre administraciones y entidades sociales, que permita conocer mejor la situación de cada persona y responder de forma más ajustada a sus necesidades o la puesta en valor del voluntariado, mediante programas de formación y motivación, ya que son una pieza clave en el entramado del Tercer Sector.

Precisamente el papel del voluntariado como motor de cambio centró la última ponencia, a cargo de Soledad Crespo, responsable de Voluntariado de Cáritas Diocesana de Córdoba, quien insistió en la necesidad de crear un voluntariado más comprometido con la realidad social y no solo con prestar la ayuda puntual a los programas que participan, así como la problemática del relevo generacional que están encontrando en la actualidad.

Al encuentro han asistido más de medio centenar de personas pertenecientes a un gran número de entidades del tercer sector cordobés, voluntarios, trabajadores sociales, y del ámbito universitario y financiero, según informa el hospital.