Los fallecidos en Córdoba el miércoles 24 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 25 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Margarita Carmen Alcaide Sánchez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Rosario Carmona Obispo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud

Dolores Sánchez Castro

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

José Manzaneda López

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael

Carmen Pérez Pando

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael

Rafaela Gálvez Alcántara

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

