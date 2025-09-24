Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 24 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 25 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Margarita Carmen Alcaide Sánchez
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Rosario Carmona Obispo
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud
Dolores Sánchez Castro
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
José Manzaneda López
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de San Rafael
Carmen Pérez Pando
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
Rafaela Gálvez Alcántara
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta
