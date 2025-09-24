Las empresarias entregan sus terceros premios MarcaMujer: estas son las ganadoras

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba ha celebrado la tercera edición de los Reconocimientos MarcaMujer en una gala en el Hotel Mezquita Center. Estos premios reconocen el esfuerzo y compromiso de mujeres y entidades que destacan en diversas áreas, con finalistas en cinco categorías con el fin de potenciar la plena integración de las mujeres profesionales en la sociedad y en el ámbito económico.

Así, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, fue galardonada por su Compromiso; la pintora Eva Vega como Símbolo; la presidenta de la Asociación de Comunicación, relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba, Virginia Navarro en Comunicación; el proyecto Gen-Lidera de Fundecor en la categoría Creando Futuro y Belén Luque de Luque Ecológico como MarcaCórdoba.

MarcaMujer es una «apuesta de desarrollo personal que pone en valor a las mujeres en todos sus ámbitos» y desde FEPC trabajan para que la #marcamujer sea «elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales».

La gala ha contado con la presencia, además de las premiadas y finalistas, del alcalde, José María Bellido, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y su delegada en la provincia, María Dolores Gálvez, la presidenta de la Fepcd, Inmaculada Pérez, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla o la jefa de la Policía Nacional, María Dolores López Sánchez.