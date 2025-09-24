Emacsa ejecutará una obra de urgencia en el Guadalmellato para garantizar el suministro de agua en Córdoba

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, ha sacado a licitación una intervención con carácter de urgencia en el embalse del Guadalmellato para prevenir cualquier tipo de afección en el suministro de agua. Según explica el pliego de contratación, las intensas lluvias de marzo y las acumuladas anteriormente condujeron al desembalse de caudales en el Guadalmellato, que provocó un descalzamiento muy importante en el terreno que puso en riesgo la infraestructura de asentamiento y la propia tubería de conducción de agua, y que, en definitiva, podría compremeter el suministro a la capital ante futuros desembalses.

Este episodio es lo que ha obligado a Emacsa a ejecutar una instalación por la vía rápida que permita saltar el tramo afectado a través de la construcción de una nueva tubería de 1,27 kilómetros con la que asegurar el suministro. Dicha actuación, cuyo importe asciende a 5.237.804 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de ocho meses a partir de la adjudicación del contrato.

El pliego no comprende la división en lotes del contrato para las distintas prestaciones requeridas, de manera que la ejecución del proyecto se haga de forma coordinada y secuencial, y no se vea comprometida por la pluralidad de contratistas. El plazo de presentación de solicitudes para las empresas que acudan a licitación concluirá el próximo 20 de octubre.

Antecedentes

Estas obras se corresponden con la tercera fase del proyecto de modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento de Córdoba, redactado en el año 2005 con el objetivo de aumentar la capacidad y garantía del abastecimiento urbano. El proyecto dividía la actuación en tres fases: la primera de ellas, finalizada en el año 2008, consistió en la ejecución del tramo 4, entre el hospital psiquiátrico y Villa Azul.

En 2019 se licitó la obra correspondiente a la segunda fase, pero quedó desierta debido a la subida de precios de las materias primas con respecto al 2017, cuando se había redactado el proyecto. Tras la actualización técnica de proyecto, se licitó nuevamente el contrato siendo finalmente adjudicada a Dragados en abril de este año. La intervención introducirá mejoras en 2.300 metros de tuberías, que se encuentran actualmente fuera de servicio, puesto que el abastecimiento a la ciudad está confiado a la segunda conducción y al bombeo de emergencia desde el canal del Guadalmellato, que se construyó en 1979.

Para completar las actuaciones emprendidas, Emacsa saca ahora a licitación la tercera fase del proyecto, que parte desde el embalse del Guadalmellato, incluyendo en él las actuaciones de urgencia en la segunda conducción actualmente en servicio.