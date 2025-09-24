Política
Hacemos Córdoba reclama actuaciones urgentes en la carretera de Alcolea a Rabanales transferida al Ayuntamiento
El grupo municipal señala que el estado actual "no garantiza la seguridad de quienes la transitan"
El grupo municipal Hacemos Córdoba ha instado al alcalde a actuar de forma inmediata en la zona de la carretera cercana al campus universitario de Rabanales y el Centro Agropecuario que está bajo gestión municipal, una vía cuyo estado actual “no garantiza la seguridad de quienes la transitan”, explica la formación en una nota de prensa.
Desde la coalición señalan que la ausencia de iluminación y la “vegetación descontrolada” que invade los márgenes "pone en peligro a las personas que la utilizan", especialmente ciclistas que recorren la vía a diario para trasladarse a las barriadas periféricas, el campus Rabanales o el casco urbano.
Hacemos Córdoba considera que "es imprescindible que el Ayuntamiento atienda de manera prioritaria a los barrios y se preocupe por las necesidades reales de los cordobeses y cordobesas". “La ciudadanía paga sus impuestos con la expectativa de recibir servicios adecuados que garanticen su seguridad y mejoren su calidad de vida. No es aceptable que quienes utilizan esta carretera sufran riesgos por falta de iluminación, señalización y mantenimiento de la vegetación”, apuntan desde la coalición.
La coalición reclama actuaciones urgentes para garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía, incluyendo la instalación de iluminación, el mantenimiento de la vegetación o la mejora del asfalto.
Para Hacemos Córdoba, estas mejoras son perfectamente asumibles dentro del presupuesto municipal: “El alcalde bate récords cada año en dinero sin ejecutar, dejando millones en los cajones mientras las barriadas periféricas siguen esperando actuaciones. Es hora de establecer prioridades y atender de verdad a todos los barrios, en especial a Alcolea y las parcelaciones aledañas, para que la gente vea que sus impuestos se traduzcan en servicios útiles y seguros”, concluyen.
