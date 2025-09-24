Estudio de la OCU
Córdoba es la capital más barata de España para hacer la compra en el supermercado
Para una familia, el coste medio de hacer la compra en en un supermercado es de 6.024 euros al año, 500 menos que la media nacional
Córdoba es la capital más barata de España para llenar la cesta de la compra. Es la principal conclusión del informe Los supermercados más baratos de 2025, publicado este miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
En su estudio anual, la OCU ha recogido 106.320 precios en 718 establecimientos, incluyendo los principales supermercados online, y ha calculado los índices de 183 ciudades españolas. El análisis se basa en una cesta de 241 productos de 80 categorías diferentes, que abarcan alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado), alimentación envasada, droguería e higiene, tanto de marcas líderes como de marcas blancas.
Los precios suben un 3%
El informe revela que los precios han subido de media un 3% en el último año. Entre las subidas más destacadas figuran el café (+54%), los plátanos (+36%) y los huevos (+30%). En productos frescos, las carnes han aumentado un 7%, las verduras un 8,2% y el conjunto de alimentos frescos un 6,7%. En el lado contrario, los mayores descensos se han dado en el aceite de oliva (-57%) y el azúcar (-26%).
Córdoba, la ciudad más barata
Según la OCU, el coste medio anual de la cesta de la compra en España es de 6.259 euros por hogar. La localidad más cara es Cerdanyola del Vallès (Barcelona), con 6.652 euros, mientras que Barcelona capital lidera entre las provincias más caras, con 6.508 euros.
En contraste, Córdoba se sitúa en el extremo opuesto, con un gasto medio anual de 6.024 euros por familia, lo que supone un ahorro de alrededor de 500 euros respecto a la media nacional. Le siguen otras ciudades económicas como Valladolid (6.036), Almería (6.042) y Lugo (6.053), además de municipios como Utrera o Linares. Las localidades más baratas de todo el país son Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, 5.944) y Torrent (Valencia, 5.945).
La OCU subraya que, en función del supermercado elegido, los consumidores cordobeses pueden llegar a ahorrar hasta 1.427 euros al año.
Los supermercados más baratos y los más caros
En cuanto a cadenas, Hipercor (+7,0%) y Lidl (+6,8%) son las que más han encarecido sus precios, muy por encima de la inflación, mientras que Alcampo (+0,5%) es la que menos ha subido, seguida de Eroski y Carrefour (+1,0%).
Respecto a las cadenas locales, la granadina Dani vuelve a ser la más barata de España. La cordobesa Deza se sitúa en la sexta posición, apenas un 4% más cara que Dani. En el extremo opuesto, la madrileña Sánchez Romero es la más cara: comprar allí puede costar hasta un 74% más que en Dani.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- ¿Dónde y cuándo ver Flora 2025? Estos son los horarios del Festival en Córdoba
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones