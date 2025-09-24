Binter amplía hasta septiembre de 2026 los vuelos que conectan Córdoba con las islas Canarias

La aerolínea Binter sigue mejorando su relación con el aeropuerto de Córdoba. Después de ampliar su ruta con el aeródromo de Gran Canaria, en un anuncio realizado hace menos de una semana, ahora ha decidido ampliar los vuelos entre ambas ciudades hasta mediados de septiembre del próximo año 2026. Es decir, Binter mantiene la ruta con las islas Canarias durante un año completo, según informó ABC y pudo comprobar este periódico.

La compañía canaria comenzó a operar en el aeropuerto de Córdoba (ODB) el pasado 1 de abril, inaugurando la ruta con el aeropuerto de Gran Canaria. Inicialmente, el acuerdo establecía que el servicio se mantendría hasta octubre de 2025, pero finalmente se ha decidido prolongarlo hasta el 28 de marzo de 2026.

Pantallazo de una reserva con fecha 5 y 12 de septiembre de 2026 entre el aeropuerto de Córdoba y el de Gran Canaria. / Web de Binter

A precios reducidos

Además, aún se mantiene abierta la promoción de billetes a precios reducidos para viajar en determinadas fechas a Canarias desde Córdoba. El precio parte de los 75 euros.

Binter ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir, hasta el 29 de septiembre, billetes a precios reducidos para viajar en modo canario (así lo señala la compañía en su promoción) entre Córdoba y Canarias del 1 de noviembre al 28 de febrero de 2026.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea, señaló Binter hace una semana a este periódico, cuando informó de la promoción de vuelos a precios especiales. Y en ese sentido apuntó al "confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras".