El 30º Concurso Internacional Morfológico de Pura Raza Española de Córdoba reúne a 55 ganaderías

La trigésima edición del Concurso Internacional Morfológico de Caballos de Pura Raza Española (PRE) Ciudad de Córdoba reunirá a 55 ganaderías y 91 ejemplares, que participarán desde el jueves hasta el próximo sábado en un programa incluido en la feria cordobesa del sector Cabalcor 2025.

Este certamen, considerado uno de los más importantes del circuito ecuestre nacional e internacional, se celebrará en el entorno de las Caballerizas Reales de Córdoba, con acceso libre y gratuito para todos los asistentes, según ha informado la organización en una nota.

En esta edición se presentarán 91 ejemplares procedentes de 55 ganaderías nacionales e internacionales con representación de provincias como Pontevedra, Valencia, Almería, Murcia, Gerona, Cádiz, Badajoz, Ciudad Real, Baleares, Madrid, Tarragona, Jaén, Alicante, Huelva, Sevilla o Albacete, así como de países como México, Ecuador, Estados Unidos, Francia y Bélgica, o la participación de la ganadería ecuatoriana Gonzalo Chiriboga.

Entre las yeguadas más destacadas figuran Torreluna y María Fernanda de la Escalera, ambas con varios títulos como Mejor Ganadería Criadora del Mundo; Mejican Batán, actual Mejor Ganadería Expositora del Mundo; Morerías (México), reconocida con el máximo galardón internacional como Mejor Ganadería Criadora del Mundo; o Marengo, El Discípulo y Zavi, esta última con seis ejemplares de altísimo nivel, entre los que destaca Nefelibata Zavi, subcampeona del mundo.

El concurso también contará con una importante participación de ganaderías cordobesas, como Yeguada El Peñón, Torrehermosa, Manuel Rodríguez Mesa, Lovera, y Alborán, que competirán al más alto nivel y contribuirán al prestigio local del evento.

Durante el certamen, los ejemplares serán evaluados en función de su morfología, funcionalidad, edad y sexo, destacando aspectos como la genética, la presencia, la estética y la elegancia.

Este concurso, el segundo concurso morfológico más importante del mundo solo por detrás del Sicab (Sevilla), no solo promueve la excelencia del caballo de Pura Raza Española, sino que también consolida a Cabalcor como una cita imprescindible para criadores, profesionales y aficionados del mundo ecuestre.