Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La venta de los Supermercados Piedra a El Jamón, la campaña para localizar a mayores que viven en soledad y la nueva entrada del Parque Figueroa centran la mirada informativa

Fachada de un supermercado Piedra.

Fachada de un supermercado Piedra. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Grupo Piedra ha vendido Supermercados Piedra al onubense El Jamón, en una apuesta por reforzar "el modelo de supermercado de cercanía". Tras esta operación, El Jamón absorbe a los míticos supermercados cordobeses y sumará contará más de 5.600 trabajadores y 362 establecimientos en Andalucía. Por otra parte, una campaña de Cruz Roja y el Ayuntamiento hace hincapié precisamente en el comercio de cercanía para localizar y acompañar a personas mayores vulnerables que se enfrentan a la soledad no deseada. Quieren convertir a las tiendas de barrio en "radares de soledad". Por último, la Diputación de Córdoba, dentro de su plan de reforma de los Colegios Provinciales, incluye la creación de una nueva entrada al Parque Figueroa desde la glorieta que llega de la variante. El documento incluye algunas medidas más para las dependencias y también para el barrio.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Cultura

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  2. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
  5. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  6. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  7. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  8. La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Un coche se sale de la vía tras reventar una rueda, vuelca en la A4 y el conductor sale ileso

Un coche se sale de la vía tras reventar una rueda, vuelca en la A4 y el conductor sale ileso

El barrio de Las Moreras estrena biblioteca: esta es la nueva ubicación

El barrio de Las Moreras estrena biblioteca: esta es la nueva ubicación

La Fundación Silbon donará ropa y calzado a la obra social del Hospital San Juan de Dios de Córdoba

La Fundación Silbon donará ropa y calzado a la obra social del Hospital San Juan de Dios de Córdoba

Hacemos Córdoba rechaza la subida de tasas en Sadeco y pide invertir en plantilla y medios con financiación justa

Hacemos Córdoba rechaza la subida de tasas en Sadeco y pide invertir en plantilla y medios con financiación justa

El Ayuntamiento de Córdoba cambia la lápida del general Cascajo y elimina el título de Hijo Predilecto

El Ayuntamiento de Córdoba cambia la lápida del general Cascajo y elimina el título de Hijo Predilecto

El aumento de pernoctaciones tiran del sector hotelero en Córdoba durante agosto

El aumento de pernoctaciones tiran del sector hotelero en Córdoba durante agosto

¿Quién es quién en Flora 2025? Estos son los cinco artistas que participan en el Festival

¿Quién es quién en Flora 2025? Estos son los cinco artistas que participan en el Festival
Tracking Pixel Contents