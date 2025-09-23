La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La venta de los Supermercados Piedra a El Jamón, la campaña para localizar a mayores que viven en soledad y la nueva entrada del Parque Figueroa centran la mirada informativa
El Grupo Piedra ha vendido Supermercados Piedra al onubense El Jamón, en una apuesta por reforzar "el modelo de supermercado de cercanía". Tras esta operación, El Jamón absorbe a los míticos supermercados cordobeses y sumará contará más de 5.600 trabajadores y 362 establecimientos en Andalucía. Por otra parte, una campaña de Cruz Roja y el Ayuntamiento hace hincapié precisamente en el comercio de cercanía para localizar y acompañar a personas mayores vulnerables que se enfrentan a la soledad no deseada. Quieren convertir a las tiendas de barrio en "radares de soledad". Por último, la Diputación de Córdoba, dentro de su plan de reforma de los Colegios Provinciales, incluye la creación de una nueva entrada al Parque Figueroa desde la glorieta que llega de la variante. El documento incluye algunas medidas más para las dependencias y también para el barrio.
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
- '957 453 122, dígame': Córdoba llama a los comercios de barrio a ser "radares de soledad"
- La Diputación plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Perla Food invertirá nueve millones de euros en un nuevo centro de producción en Rabanales 21
- La Diputación activará el proyecto para el aparcamiento del Palacio de la Merced en 2026
- Oposiciones de Defensa para trabajar en el parque de mantenimiento de vehículos de El Higuerón: plazas y requisitos
- Córdoba da la bienvenida al otoño con dos noticias buenas y una mala en lo climático, según la Aemet
- El aumento de pernoctaciones tira del sector hotelero en Córdoba durante agosto
- Ouigo lanza una promoción para viajar desde Córdoba a Sevilla, Madrid y Málaga: precios, fechas y detalles
Provincia
- Desmantelan una importante plantación de marihuana en Guadalcázar y detienen a su propietario
- Puente Genil alzará la voz contra la violencia el próximo 3 de octubre
- Un centro de coordinación dirigirá el operativo especial por la magna de este sábado en Lucena
Andalucía
- Los andaluces que acojan animales de compañía podrán deducirse hasta 100 euros en la declaración de la renta
Deportes
Cultura
España
- El hermano de Sánchez y el líder del PSOE en Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte