El Grupo Piedra ha vendido Supermercados Piedra al onubense El Jamón, en una apuesta por reforzar "el modelo de supermercado de cercanía". Tras esta operación, El Jamón absorbe a los míticos supermercados cordobeses y sumará contará más de 5.600 trabajadores y 362 establecimientos en Andalucía. Por otra parte, una campaña de Cruz Roja y el Ayuntamiento hace hincapié precisamente en el comercio de cercanía para localizar y acompañar a personas mayores vulnerables que se enfrentan a la soledad no deseada. Quieren convertir a las tiendas de barrio en "radares de soledad". Por último, la Diputación de Córdoba, dentro de su plan de reforma de los Colegios Provinciales, incluye la creación de una nueva entrada al Parque Figueroa desde la glorieta que llega de la variante. El documento incluye algunas medidas más para las dependencias y también para el barrio.

