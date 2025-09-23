Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 23 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El plan de restauración de la Mezquita tras el incendio, las tarjetas monedero en Córdoba y el inicio de la transformación de La Viñuela centran la crónica del día

El fuego sale por el tejado de la Mezquita Catedral, el 8 de agosto pasado.

El fuego sale por el tejado de la Mezquita Catedral, el 8 de agosto pasado. / Francesco Mammarella

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los arquitectos de la Mezquita-Catedral de Córdoba ya han redactado la primera fase del proyecto de restauración del monumento tras el incendio y prevén presentarla al Cabildo en los próximos días. Este plan tendrá como prioridad las cubiertas, la parte más afectada por el siniestro. En otro orden de cosas, cinco cadenas de alimentación han presentado sus ofertas para gestionar en Córdoba el contrato de tarjetas monedero. Mientras tanto, la Junta continúa con el proceso de tramitación de las ayudas básicas para unas 2.000 familias vulnerables con hijos menores. Por último, ayer comenzó la transformación de la avenida de La Viñuela. Si todo marcha según lo previsto, tras la reforma iniciada esta vía lucirá con más árboles, más jardines y será peatonal.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Deportes

Provincia

Cultura

Andalucía

España

