Los arquitectos de la Mezquita-Catedral de Córdoba ya han redactado la primera fase del proyecto de restauración del monumento tras el incendio y prevén presentarla al Cabildo en los próximos días. Este plan tendrá como prioridad las cubiertas, la parte más afectada por el siniestro. En otro orden de cosas, cinco cadenas de alimentación han presentado sus ofertas para gestionar en Córdoba el contrato de tarjetas monedero. Mientras tanto, la Junta continúa con el proceso de tramitación de las ayudas básicas para unas 2.000 familias vulnerables con hijos menores. Por último, ayer comenzó la transformación de la avenida de La Viñuela. Si todo marcha según lo previsto, tras la reforma iniciada esta vía lucirá con más árboles, más jardines y será peatonal.

