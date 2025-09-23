La actualidad del martes 23 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El plan de restauración de la Mezquita tras el incendio, las tarjetas monedero en Córdoba y el inicio de la transformación de La Viñuela centran la crónica del día
Los arquitectos de la Mezquita-Catedral de Córdoba ya han redactado la primera fase del proyecto de restauración del monumento tras el incendio y prevén presentarla al Cabildo en los próximos días. Este plan tendrá como prioridad las cubiertas, la parte más afectada por el siniestro. En otro orden de cosas, cinco cadenas de alimentación han presentado sus ofertas para gestionar en Córdoba el contrato de tarjetas monedero. Mientras tanto, la Junta continúa con el proceso de tramitación de las ayudas básicas para unas 2.000 familias vulnerables con hijos menores. Por último, ayer comenzó la transformación de la avenida de La Viñuela. Si todo marcha según lo previsto, tras la reforma iniciada esta vía lucirá con más árboles, más jardines y será peatonal.
- La primera fase del plan de restauración de la Mezquita está casi lista y se centrará en las cubiertas
- Cinco empresas optan en Córdoba a gestionar las tarjetas monedero, aún sin fecha para su puesta en marcha
- Así será la nueva avenida de la Viñuela: peatonal, ajardinada y con más árboles
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los premios EmprendeUCO reconocen los mejores proyectos de jóvenes emprendedores de la provincia
- Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP: «La accesibilidad universal debe ser un principio fundamental en la actuación municipal»
- Paco Morales, elegido Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025
- Luz verde a las ordenanzas fiscales que bajarán un 2% el IBI de urbana en Córdoba el próximo año
- Piden 8 años de cárcel para un hostelero por no asegurar a sus trabajadores en Córdoba
Deportes
- Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025
- Aitana Bonmatí graba su nombre en el Balón de Oro por tercera vez consecutiva
Provincia
- La actuación de urgencia en el Castillo del Moral de Lucena se iniciará en esta misma semana
- El Pleno de la Diputación aprobará una declaración institucional de apoyo a la DOP Los Pedroches
Cultura
Andalucía
- Moreno reivindica la inversión en la red eléctrica que necesita Andalucía: "No podemos perder ni una oportunidad"
España
- Sánchez defiende en Nueva York la agenda progresista frente a Trump, sin mencionarlo: "La inmigración es una esperanza"
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación