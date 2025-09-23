Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia

Supermercados Piedra Trujillo tiene sus orígenes en la avenida de La Viñuela de Córdoba, en la bodega Nuestra Señora de La Sierra, abierta por Juan Piedra y Rosario Trujillo en el año 1968. La tienda tenía alrededor de 30 metros cuadrados y se situaba en un local debajo del piso que este matrimonio había adquirido cuando se instaló en Córdoba. Eligieron ese nombre en honor a la patrona del pueblo de Cabra, donde nació Rosario Trujillo y donde creció Juan Piedra. Después de un tiempo, montaron el primer establecimiento de autoservicio en la plaza del Corazón de María o plaza del Cristo de Gracia, sin salir del barrio.

Según recuerda la empresa, el crecimiento de Córdoba en el marco del segundo Plan de Desarrollo Industrial contribuyó a su expansión. A principios de los 80, con el ascenso de Juan Piedra en el Cuerpo Nacional de Policía, Rosario asumió las riendas del negocio familiar y se incorporaron sus tres hijos, José Antonio, Juan José (fallecido) y Francisco Javier. En esta década, la empresa experimentó una importante expansión e ingresó en la central de compras Grupo Unagrás. Más tarde lo hizo en la central de compras IFA Retail.

Expansión comercial

En los 90, Piedra Trujillo se trasladó al polígono de Las Quemadas y esto le permitió multiplicar por diez su capacidad de almacenaje y diversificar el negocio familiar en tres líneas: la distribución alimentaria (Comercial Piedra Trujillo), el alquiler de inmuebles propios (Injupisa) y el olivar (Agrícola Royju).

En 2005, Grupo Piedra inició el relevo generacional, un proceso que se hizo efectivo en 2008. En los últimos años, la empresa ha afrontado una transformación digital. Su logotipo es un árbol, un olivo, que representa al matrimonio fundador y a sus tres hijos.

Siempre se ha subrayado que Comercial Piedra Trujillo es una empresa íntegramente cordobesa y, como tal, ha recibido diferentes reconocimientos de algunas de las entidades más arraigadas de la ciudad. A modo de ejemplo, en 2022 el Grupo Piedra recibió el Potro de Oro, la máxima distinción otorgada por la Federación de Peñas Cordobesas. Unos años antes, en 2018, Diario CÓRDOBA entregó el premio Cordobés del Año a Supermercados Piedra Trujillo en el cincuenta aniversario de su nacimiento.

La firma ha mantenido un fuerte compromiso social con la ciudad, que se ha traducido en patrocinios y colaboraciones con iniciativas deportivas y educativas, así como en el apoyo a entidades o instituciones de carácter social.

En 2024, dio el salto de Andalucía a las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla La Mancha, superando los 80 establecimientos. Además, cerró el ejercicio con 150 millones de euros de facturación, un 3% más anual.

