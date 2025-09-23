El PSOE reclama al Ayuntamiento de Córdoba la "reactivación inmediata" del consejo de atención a la discapacidad

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Ángel Ortiz, ha reclamado este martes en rueda de prensa al Gobierno municipal del PP la reactivación inmediata del consejo local de atención a la discapacidad, un órgano que "acumula hasta seis años sin haber sido convocado y que carece de dotación presupuestaria real para avanzar hacia una Córdoba verdaderamente inclusiva".

Ortiz ha comentado que la capital acoge este martes el primer encuentro nacional de ciudades galardonadas con el Premio Ciudad Accesible de la Comisión Europea (Access City Award), un evento que situará a Córdoba en el "centro del debate sobre accesibilidad en Europa". “Sin embargo, este reconocimiento no puede ocultar la realidad que atraviesa Córdoba en materia de inclusión: el Consejo Local de Atención a la Discapacidad y a las Patologías Minoritarias del Ayuntamiento de Córdoba lleva seis años sin ser convocado por el delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, incumpliendo así la obligación de escuchar y dar voz a las entidades y colectivos que representan a las personas con discapacidad en la ciudad”, ha afirmado.

En este sentido, ha agregado que el Partido Popular ha abandonado este órgano consultivo clave para construir políticas públicas desde el diálogo y la participación real: “llevan seis años ignorando a quienes mejor conocen las necesidades del colectivo”, ha denunciado el concejal socialista, quien ha instado al delegado a reactivar de inmediato el Consejo y a dotarlo de recursos suficientes para que sus propuestas tengan un reflejo efectivo en los presupuestos municipales.

Ortiz ha recordado que el Consejo Local de Atención a la Discapacidad es un instrumento útil para impulsar iniciativas y políticas públicas más eficaces, gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Córdoba y las asociaciones. “Cuando se aprovecha el conocimiento colectivo y se actúa de forma coordinada, los resultados son mucho más productivos y transparentes. Renunciar a este órgano es renunciar a la posibilidad de planificar con rigor y de rendir cuentas ante la ciudadanía”, ha señalado.

El edil ha alertado de que, "pese a las actuaciones realizadas en los últimos años, Córdoba sigue lejos de alcanzar la accesibilidad universal. La accesibilidad no puede quedarse sólo en eliminar barreras físicas. Cultura, educación, servicios sociales, empleo o deporte siguen pendientes de una verdadera revolución que genere espacios libres de obstáculos para todas las personas”, ha afirmado Ortiz.

Una partida en los presupuestos de 2026

El Grupo Municipal Socialista reclamará que en los próximos presupuestos de 2026 se incluya una partida específica y suficiente para políticas de inclusión y accesibilidad transversales. “Hace falta voluntad política, planificación y recursos. Mantener la actual inacción es perpetuar una visión reducida de la discapacidad, limitada a lo físico, cuando sabemos que es mucho más amplia y diversa”, ha subrayado Ortiz, quien ha reiterado el compromiso del PSOE de Córdoba con la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad.