Campaña otoñal
Ouigo lanza una promoción con precios especiales para viajar desde Córdoba a Sevilla, Madrid y Málaga
Los billetes pueden adquirirse hasta este próximo jueves para trayectos de alta velocidad en septiembre, octubre y noviembre
La empresa ferroviaria privada Ouigo ha lanzado una campaña promocional, denominada Pink Days, con tres días de precios especiales para, explica en su nota de prensa, "continuar viajando y empezar el otoño con buen pie". Durante este martes, 23 de septiembre, así como el miércoles 24 y jueves 25, los usuarios pueden adquirir billetes a 9 euros, 15 euros, 19 euros y 25 euros para "realizar escapadas desde el mismo 23 de septiembre hasta el 30 de noviembre".
En este sentido, Ouigo explica que se trata de la "oportunidad perfecta para planear viajes a ciudades del sur como Sevilla, Córdoba, Málaga, además de explorar la diversa oferta cultural de Madrid este otoño". La empresa indica que el otoño es ideal para quienes quieren "viajar a otro ritmo" y "disfrutar el buen tiempo en las playas de la Costa del Sol, los ciclos musicales en el Teatro Cervantes de Málaga, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Sevilla, experiencias gastronómicas, así como fines de semana con actividades culturales como la Semana de la Arquitectura en Madrid".
Oferta de la empresa
Además, la compañía de alta velocidad ofrece "billetes económicos, asientos XL, tarifas especiales para los más pequeños y compensaciones en retrasos a partir de media hora".
