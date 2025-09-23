Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia
‘Ibn Yulyul: médico y farmacólogo andalusí de la corte omeya cordobesa’
Ana Cabo, de la Universidad de Sevilla, impartirá la conferencia Ibn Yulyul:_médico y farmacólogo andalusí de la corte omeya cordobesa, en el marco del ciclo Semblanzas cordobesas. Entrada libre.
CÓRDOBA. Casa Árabe
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Patrimonio de Córdoba
‘Biofilia, espacios y flora urbana’
Dentro del ciclo Patrimonio de Córdoba, Carmen Galán Soldevilla, catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, ofrecerá la conferencia Biofilia, espacios y flora urbana.
CÓRDOBA. Bodegas Campos.
Lineros, 32.
20.00 horas.
Presentación
‘De la sonrisa para adentro’ y ‘Sombra corintia’
Se presentan los poemas De la sonrisa para adentro, de Soledad Raya Raya y Sombra Corintia, de Antonio Varo Baena.
CÓRDOBA. Rectorado de Córdoba.
Avda. Medina Azahara, 5.
19.30 horas.
Exposición
‘Jazz. carteles de Juan Vida,1986/2024’
Muestra la reproducción avant la lettre de los carteles diseñados por Vida para los festivales de Jazz de Granada y Almuñécar. Una sucesión de imágenes que describe la evolución de un lenguaje plástico sólido y directo, en el que fondo y forma andan indisolublemente unidos al servicio de la eficacia comunicativa. Se podrá visitar hasta el 11 de octubre. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
