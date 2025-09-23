Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de septiembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘Ibn Yulyul: médico y farmacólogo andalusí de la corte omeya cordobesa’

‘Ibn Yulyul: médico y farmacólogo andalusí de la corte omeya cordobesa’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Conferencia

‘Ibn Yulyul: médico y farmacólogo andalusí de la corte omeya cordobesa’

Ana Cabo, de la Universidad de Sevilla, impartirá la conferencia Ibn Yulyul:_médico y farmacólogo andalusí de la corte omeya cordobesa, en el marco del ciclo Semblanzas cordobesas. Entrada libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

Patrimonio de Córdoba

‘Biofilia, espacios y flora urbana’

Dentro del ciclo Patrimonio de Córdoba, Carmen Galán Soldevilla, catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, ofrecerá la conferencia Biofilia, espacios y flora urbana.

CÓRDOBA. Bodegas Campos.

Lineros, 32.

20.00 horas.

Presentación

‘De la sonrisa para adentro’ y ‘Sombra corintia’

Se presentan los poemas De la sonrisa para adentro, de Soledad Raya Raya y Sombra Corintia, de Antonio Varo Baena.

CÓRDOBA. Rectorado de Córdoba.

Avda. Medina Azahara, 5.

19.30 horas.

Exposición

‘Jazz. carteles de Juan Vida,1986/2024’

Muestra la reproducción avant la lettre de los carteles diseñados por Vida para los festivales de Jazz de Granada y Almuñécar. Una sucesión de imágenes que describe la evolución de un lenguaje plástico sólido y directo, en el que fondo y forma andan indisolublemente unidos al servicio de la eficacia comunicativa. Se podrá visitar hasta el 11 de octubre. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

‘Jazz. carteles de Juan Vida,1986/2024’

‘Jazz. carteles de Juan Vida,1986/2024’ / Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  2. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  5. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  6. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  7. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  8. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de septiembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 23 de septiembre de 2025

La primera fase del plan de restauración de la Mezquita está casi lista y se centrará en las cubiertas

La primera fase del plan de restauración de la Mezquita está casi lista y se centrará en las cubiertas

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP: «La accesibilidad universal debe ser un principio fundamental en la actuación municipal»

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP: «La accesibilidad universal debe ser un principio fundamental en la actuación municipal»

Los premios EmprendeUCO reconocen los mejores proyectos de jóvenes emprendedores de la provincia

Los premios EmprendeUCO reconocen los mejores proyectos de jóvenes emprendedores de la provincia

El comité de empresa de Hitachi desconvoca la huelga tras llegar a un "principio de acuerdo" sobre el convenio

El comité de empresa de Hitachi desconvoca la huelga tras llegar a un "principio de acuerdo" sobre el convenio

Adolfo Molina: “Córdoba se ha transformado con Juanma Moreno. No vamos a dar ni un paso atrás”

Adolfo Molina: “Córdoba se ha transformado con Juanma Moreno. No vamos a dar ni un paso atrás”

La Mezquita-Catedral de Córdoba elegida la catedral más impresionante de España

La Mezquita-Catedral de Córdoba elegida la catedral más impresionante de España

Cinco empresas optan en Córdoba a gestionar las tarjetas monedero, aún sin fecha para su puesta en marcha

Cinco empresas optan en Córdoba a gestionar las tarjetas monedero, aún sin fecha para su puesta en marcha
Tracking Pixel Contents