El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra

El grupo empresarial onubense El Jamón ha adquirido la cadena cordobesa Supermercados Piedra, en una estrategia de "consolidación" de su presencia en Andalucía. Este acuerdo, "alcanzado por dos compañías familiares andaluzas, con recorridos muy similares, de raíces humildes y con muchas décadas de experiencia, reforzará el modelo de supermercado de cercanía", asegura El Jamón en su página web. "Tanto El Jamón como Piedra comparten los mismos valores: la apuesta decidida por la calidad de los productos frescos, la defensa del origen local y andaluz y un surtido amplio que combina marcas de fabricante con una sólida marca propia", explica el comunicado.

Grupo Piedra, empresa de referencia en la distribución alimentaria cordobesa, opera bajo las enseñas en comercio al menor de Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima, y en comercio al mayor de Clientes Vips y Plataformas Piedra.

Refuerzo del empleo

Con esta integración, El Jamón refuerza su "compromiso con el empleo estable y garantiza la continuidad de los más de 800 trabajadores de Grupo Piedra, que se sumarán a los 4.850 empleados actuales de la compañía onubense". En total, más de 5.650 personas formarán parte de la familia de El Jamón, lo que convierte al grupo en uno de los mayores generadores de empleo del sector en Andalucía.

Carnicería en un supermercado Piedra. / CÓRDOBA

El crecimiento será también notable en superficie y presencia comercial. A los 295 supermercados que actualmente gestiona Grupo Empresarial El Jamón se suman los 67 de Grupo Piedra, alcanzando así 362 establecimientos en Andalucía antes de final de año, distribuidos en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Jaén.

Con ello, la compañía consolida su posición en la región, ya que en la provincia de Córdoba, Piedra es un operador relevante y cuenta con un 13% de cuota de mercado, mientras que El Jamón es la enseña de referencia en Huelva, con un 31% de cuota.

Superficie de venta

La unión permitirá superar además los 327.000 metros cuadrados de superficie de venta, con más de 276.000 metros procedentes de El Jamón y 51.500 metros de Grupo Piedra. Ambas compañías son asociadas en la central de compras IFA, lo que asegura un surtido competitivo y adaptado a las necesidades de los consumidores andaluces.

"Esta operación supone un paso decisivo en nuestro proyecto. Incorporamos a una empresa que, como nosotros, ha sabido crecer desde la cercanía y el compromiso con sus clientes. Compartimos valores, compartimos raíces y compartimos una visión de futuro en la que Andalucía y sus productos son protagonistas", señala Mabel Díaz, directora general de Grupo Empresarial El Jamón.

Con esta adquisición, El Jamón no solo amplía su tamaño y presencia, sino que también consolida un modelo de distribución que apuesta por lo local, lo cercano y lo familiar como pilares para seguir creciendo en Andalucía.