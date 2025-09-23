Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de septiembre

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 24 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Paulina Gómez Fuentes

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Rosa Tort Pallas

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud

