Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 24 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Paulina Gómez Fuentes
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
Rosa Tort Pallas
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud
