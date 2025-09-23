Un estudio identifica zonas de oportunidad para extender el comercio de cercanía en la Axerquía de Córdoba

Un estudio realizado por la Asociación Rehabilita Córdoba (RECo) que ha mapeado cómo se distribuye el comercio de proximidad en la Axerquía y el Campo de la Verdad ha identificado diversas zonas de oportunidad para la implantación de nuevos establecimientos. El análisis, titulado 'Km0', concluye que un 25% y un 17% de los locales de estas zonas respectivamente están "activos y dedicados a la venta de productos", combina varios indicadores, como el número de locales existentes (referencias catastrales), el nivel de ocupación de los mismos, la tipología de la oferta actual y la población a la que sirven estos negocios, explica RECo en una nota de prensa.

En esta investigación se han identificado 161 locales abiertos en las zonas analizadas, donde reside una población aproximada de 22.200 habitantes. Hay que tener en cuenta que este trabajo se ciñe a la localización del comercio de proximidad dedicado a la venta de productos, y no analiza la hostelería ni otros negocios que ofrecen servicios relacionados con la salud, los cuidados o la belleza.

En las vías de mayor tránsito

El estudio corrobora que es en las vías de mayor tránsito (peatonal o rodado) donde se concentra el comercio. Al identificar zonas de oportunidad busca potenciar los núcleos que serían zonas tractoras del comercio en las áreas analizadas.

Eje Santa Isabel-Santa Marina-Mayor de Santa Marina

Eje San Agustín-Piedra Escrita

San Juan de Letrán

Eje San Pablo- Realejo-Santa María de Gracia-María Auxiliadora

Eje Almagra-San Pedro

Zonas de oportunidad

Las zonas de oportunidad se indican en el estudio en función del tipo de comercio, "destacando las que se identifican para establecimientos de venta de productos básicos como panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías o ferreterías, pero también para venta de productos informáticos, calzado, muebles, papelerías o floristerías", asegura el estudio.

‘Km0’ identifica el comercio de proximidad como una forma de comercio "valiosa para mejorar la calidad de vida de las ciudades". Medioambientalmente, el comercio de cercanía es "un pilar para la reducción de la huella ambiental; urbanísticamente, la riqueza de su variedad dota de complejidad a la trama urbana". Los autores recuerdan cómo el Ministerio de Sanidad enfatiza la importancia de la accesibilidad en su Guía para planificar ciudades saludables (2022).

Metodología

El trabajo ha sido llevado a cabo entre marzo y junio de 2025 por RECo con la financiación del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), y analiza también la diversidad del comercio, comparando el número de locales activos con su tipología.

Vista aérea de la zona de la Axerquía de Córdoba. / Archivo / CÓRDOBA

El estudio define el comercio de cercanía como "comercio minorista, que se desarrolla en entornos accesibles para los consumidores y que, además de la proximidad física, establece una relación de cercanía emocional y social entre los ciudadanos". Suele tratarse de microempresas o pymes, que "ofrecen una atención personalizada, reducen la necesidad de desplazamientos en la ciudad, dinamizan la economía local y ayudan a mantener vivo el espacio urbano". Por estos motivos, está considerado un "elemento central para la sostenibilidad de las ciudades y la cohesión comunitaria".

Dos tipos de productos

En primer lugar, se han se ha mapeado el pequeño comercio en ambas áreas, localizándolo y clasificándolo según su tipología estableciendo dos grandes grupos: tiendas de “productos básicos” (panaderías, pescaderías, carnicerías, fruterías, farmacias, ferreterías y electricidad, alimentación y cadenas de supermercado, etc.) y establecimientos de “otros productos” (tiendas de golosinas, calzado, papelerías, estancos, librerías o joyerías entre otros). Tras ello, en un proceso de escucha y conversación con los comerciantes, se han sumado percepciones, experiencias y relatos sobre su situación.

El estudio establece que un comercio es cercano si está a una distancia inferior a 200 metros del vecino. El análisis realizado combina información geográfica (SIG) con la investigación sobre el terreno en ambas áreas de Córdoba, lo que permite determinar a cuántas viviendas sirve ese establecimiento dentro de su ámbito. Los técnicos que han desarrollado esta investigación han cuantificado y localizado el comercio de proximidad en ambas áreas y han calculado indicadores de densidad, diversidad y distribución espacial del comercio.

Tendencias de población

Tanto la Axerquía como el Campo de la Verdad son zonas residenciales del tejido histórico de Córdoba, que comparten una trama urbana densa, compacta, con calles sinuosas y pequeñas plazas. La trama urbana de la ciudad histórica es "óptima por su escala humana para favorecer la accesibilidad de los vecinos a los servicios básicos; sin embargo, refleja poco dinamismo en torno al pequeño comercio que se encuentra en situación de vulnerabilidad", según el informe.

Las tendencias globales afectan también a Córdoba, como "el envejecimiento de la población, el crecimiento del comercio electrónico, la expansión de la logística, la presión inmobiliaria derivada de la irrupción del turismo en los centros históricos y el efecto de conversión del comercio tradicional en negocios orientados al visitante; de otro lado, también se detecta la tendencia a valorar más la personalización, el trato y una experiencia de compra positiva", continúa el estudio.

Diversidad en los barrios

La Axerquía está compuesta por ocho barrios: Santa Marina-San Agustín, Ollerías, San Lorenzo, San Andrés-San Pablo, La Magdalena, San Pedro, San Francisco y Santiago. Queda fuera de la zona declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y del denominado "Centro Comercial de Córdoba". La diversidad de su realidad comercial se constata en el estudio.

Mientras el Campo de la Verdad cuenta con una densidad baja del 1,22 locales por hectárea, la Axerquía alcanza 5,34 locales por hectárea. En el barrio de San Pedro la ocupación de locales es del 56% y en San Francisco del 69% (dato influido por la escasa existencia de estos). El caso contrario es el de los barrios de La Magdalena y Santiago con un 3% y un 6% respectivamente, que refleja una situación de infraocupación de los recursos comerciales disponibles.

De las entrevistas cualitativas realizadas se desprende que un 46% de los comerciantes sostienen que su comercio se ha mantenido estable en los últimos tres años, el 67% señala el comercio online como una de las principales amenazas para su continuidad y más del 40% no cree que exista un sentimiento de comunidad entre los comerciantes.

Propuestas

La Asociación Rehabilita Córdoba (RECo) sostiene que" los procesos de rehabilitación de la ciudad deben ser contemplados con perspectiva temporal y en su globalidad, con un enfoque integral a nivel energético, funcional, patrimonial y social"; valora el apoyo del Imdeec para la realización de este estudio y aboga por "promover nuevas investigaciones que den continuidad a este tipo de análisis y ayuden a la toma de decisiones efectivas".

El trabajo de investigación lo ha desarrollado la cooperativa de arquitectos Amasce. RECo está formado por los colegios profesionales de Arquitectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de Administradores de Fincas, las asociaciones de Empresarios de la Construcción, de Instaladores de Fontanería, del Metal e Instaladores Electricistas, la Delegación en Córdoba de la Consejería de Fomento y Vivienda y Vimcorsa.