Urbanismo
La Diputación activará el proyecto para el aparcamiento del Palacio de la Merced en 2026
Salvador Fuentes avanza que la iniciativa estará contextualizada con el urbanismo de la zona y que se eliminarán las vallas de alrededor
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha avanzado este martes que el proyecto para el aparcamiento que hay junto al Palacio de la Merced se pondrá en carga a partir del año que viene. En una rueda de prensa para presentar la reforma de los Colegios Provinciales, Fuentes ha explicado que en el caso de la sede principal de la Diputación, el edificio convencional "está resuelto" y que no se levantará un edificio al uso en la explanada que se usa como parking.
Ya existe un esbozo del proyecto para este espacio, ha dicho el presidente de la institución provincial, que si bien no ha explicado los pormenores de la intervención, sí ha asegurado que se trata de un plan "muy atractivo", "bonito" y "eficaz", además de responder "a las inquietudes que teníamos con el aparcamiento".
Uso polivalente
Lo que sí ha dicho Fuentes es que con lo que se plantea se pretende dar un uso polivalente a la explanada, a la vez que se "reconsideran" los aparcamientos. También se ha planteado una intervención que respeta la fachada que da a ese lado y que permite que se vea mejor que ahora. Es más, el presidente de la Diputación sí ha confirmado que se eliminará el vallado de alrededor, donde ahora suelen colocarse carteles de publicidad.
También ha comentado que se pondrán en valor los restos arqueológicos que se hallaron durante las catas previas, y que luego se cubrieron para poder seguir usando el espacio como aparcamiento.
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba