Defensa convoca varias plazas de turno libre para el parque de mantenimiento de vehículos de El Higuerón

Las especialidades son de automoción, transporte y logística y servicios comerciales

Trabajadores en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2.

Trabajadores en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa ha covocado un proceso selectivo, dotado de más de 300 plazas, para ingreso por acceso libre como personal laboral fijo en varios grupos profesionales. Para Córdoba, y según aparece en una resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa a la que ha tenido acceso este periódico, se reservan hasta nueve plazas, todas ellas para el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2, ubicado en El Higuerón, y que será uno de los primeros servicios en trasladarse a la futura Base Logística del Ejército (BLET) una vez esté operativa en los terrenos de La Rinconada.

Según las tablas de puestos que se activan, dos de las plazas pertenecen al grupo profesional M1, en la especialidad de automoción; cinco son de la misma categoría, pero para la especialidad de transporte y logística, y las dos restantes son de categoría E1 para la especialidad de servicios comerciales.

Todas las plazas

En total, se convocan los procesos selectivos para ingreso por acceso libre, como personal laboral fijo sujeto al IV convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en los siguientes grupos profesionales y especialidades: en la reserva de tropa y marinería, militares de complemento y reservista de especial disponibilidad, son 30 plazas para cubrir el cupo de los últimos diez años y 165 para el general; en acceso general hay 110 plazas más 38 que se reservan en el cupo de discapacidad.

Parque logístico de El Higuerón, en Córdoba capital.

Parque logístico de El Higuerón, en Córdoba capital. / CÓRDOBA

Requisitos

Según la resolución, la duración máxima del proceso selectivo será de nueve meses a partir de la publicación de la reseña de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En cuanto a los requisitos, hay que tener nacionalidad española, ser nacional de algún estado miembro de la UE o familiar directo/cónyuge de quien lo sea o extranjeros con residencia legal en España y tener 16 años. Con respecto a la titulación requerida, depende de las plazas a las que se opten. Para la categoría M3 se piden distintas licenciaturas, para M2, principalmente, Magisterio, y para M1 distintos cursos técnicos.

En el caso de las plazas que se activan para Córdoba, para el M1 se pide ser Técnico Superior en Automoción o Técnico Superior en Transporte y Logística y para las de E1 el título profesional sásico en Servicios Comerciales, graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o cualquier título de Formación Profesional Básica o títulos equivalentes.

Presentación de solicitudes

La presentación de la solicitud se realizará haciendo uso del servicio Inscripción en Procesos Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como requisito previo para la inscripción el poseer un certificado digital válido de persona física, de los incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación» (TSL) establecidos en España.

TEMAS

