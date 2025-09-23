Cuatro acusados de pelearse con un hacha y una espada aceptan prisión en Córdoba

Cuatro acusados de participar en una pelea donde utilizaron un hacha, una espada y un cuchillo para agredirse han reconocido este martes sus delitos, aceptando las penas de prisión impuestas por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.

Los hechos se remontan al año 2018 y, por esto, el tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. En este sentido, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y defensas de los encartados han alcanzado un acuerdo de conformidad, que ha permitido dictar sentencia.

A golpes con una cadena de perro

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal recoge que la disputa comenzó en la terraza de un bar, cuando uno de los procesados se aproximó a otro, "con quien había tenido problemas", y comenzó a golpearle "contundentemente" con una cadena metálica de perro, "hasta que lo hizo caer al suelo, donde continuó propinándole golpes y patadas".

Después de esto, el mismo acusado y otro procesado acudieron al domicilio del agredido, portando un cuchillo y un hacha de pequeñas dimensiones. En el lugar hallaron al cuarto acusado, sentado en la puerta de la vivienda y portando una espada. Entonces iniciaron una pelea en la que se golpearon mutuamente.

Rebaja de las penas

El fiscal ha calificado lo ocurrido como delitos de lesiones, por los que solicitaba que se impusieran tres años y medio de prisión a los dos acusados que acudieron a la vivienda, y cuatro años y medio de cárcel a cada uno de los dos últimos procesados.

Finalmente, este martes el Ministerio Público ha planteado la necesidad de apreciar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por la que rebaja de tres años y medio a nueve meses de cárcel las penas solicitadas para los dos primeros acusados. También reduce de cuatro años y medio a dos años de prisión las penas reclamadas para los dos últimos encartados.

La sentencia, que ya es firme, recoge esta propuesta después de que los procesados la hayan aceptado. Además, acuerda la suspensión de las penas de prisión para tres encartados. En el último caso, traslada la decisión a la fase de ejecución de sentencia, dados los antecedentes penales de esta persona.

Las suspensiones de condena durante dos años están condicionadas al pago de las responsabilidades civiles (que en algunos casos se compensan íntegramente, dado que las lesiones fueron mutuas) y a que los procesados no vuelvan a delinquir en ese periodo de tiempo.