Hacemos Córdoba rechaza la subida de tasas en Sadeco y pide invertir en plantilla y medios con financiación justa

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que votará en contra de la nueva subida de tasas en la empresa municipal Sadeco, al considerar que esta decisión del alcalde supone “meter la mano en el bolsillo de los cordobeses” y "agravar la situación económica de las familias y empresas de la ciudad".

Desde la coalición aeguran que en los dos años y medio de mandato del actual equipo de gobierno las tasas de Sadeco han acumulado más de un 40% de incremento, a lo que se suma para 2026 una nueva subida de algo más del 2%. Mientras, a juicio de Hacemos, la ciudad “está más sucia que nunca” y se encuentra en un estado de “absoluto abandono” en calles, plazas, jardines, infraestructuras y espacios públicos.

Hacemos Córdoba ha señalado que la ciudadanía sigue cumpliendo con sus impuestos mientras que “el alcalde no garantiza un servicio de limpieza y mantenimiento a la altura de lo que paga”. La coalición defiende que Sadeco necesita más recursos para reforzar su plantilla y mejorar sus medios materiales, “pero no a costa de subidas acumuladas y desproporcionadas que cargan sobre las familias cordobesas el coste de una mala gestión”.

“Esta nueva decisión pone de manifiesto que quienes prometieron en campaña bajar los impuestos y un modelo de limpieza específico por barrios, lo único que han hecho es subir las tarifas. Subieron el agua, han subido las tasas de Sadeco de manera desproporcionada y, sin embargo, la ciudad está cada vez más abandonada”, han afirmado desde Hacemos Córdoba.

Piden una gestión "más eficiente"

El grupo municipal reclama que, si la empresa necesita más recursos, se obtengan mediante una gestión “más eficiente" del presupuesto municipal y una fiscalidad progresiva, "en lugar de seguir cargando el coste sobre la ciudadanía". "Llevamos tiempo demandando que se aumente el personal de Sadeco para garantizar un servicio de calidad en todos los barrios y que se invierta en materiales y vehículos eficientes y sostenibles. Es imprescindible apostar por la sostenibilidad y por una plantilla suficiente para prestar un servicio público de calidad", han añadido.

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha anunciado que mañana votará en contra de esta nueva subida de tasas y reclamará al alcalde que “enderece de una vez por todas el rumbo de la empresa pública”. “Hay que apostar por lo público, por los trabajadores y trabajadoras y por garantizar un servicio de calidad sin seguir metiendo la mano en el bolsillo de los cordobeses”, concluyen.