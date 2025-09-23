Accidente de tráfico
Un coche se sale de la vía tras reventar una rueda, vuelca en la A4 y el conductor sale ileso
El accidente ocurrido a primera hora de la mañan en la autovía en sentido Córdoba no ha causado heridos
Emergencias 112 de Andalucía y la Guardia Civil han confirmado un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la A4, a la altura del kilómetro 413 en sentido Córdoba con espectacular resultado.
Según las fuentes consultadas, a primera hora de la mañana, en torno a las 6.20 horas, se salió de la vía por al parecer tras reventar una de las ruedas y volcó. Numerosas personas que circulaban en ese momento por la carretera dieron aviso a los servicios de emergencias, que inmediatamente movilizaron a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a los encargados del mantenimiento de la vía.
Afortunadamente, y pese al estado del vehículo, solo se han producido daños materiales. La única persona que viajaba en el coche, el conductor, ha salido ileso, sin que el accidente haya afectado a otros vehículos ni haya provocado cortes en la autovía.
