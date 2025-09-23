Extinguido un incendio junto al asentamiento rumano del Cordel de Écija

La zona del Cordel de Écija próxima al río se ha visto afectada esta tarde por un fuego de pasto y árboles de grandes dimensiones que ya ha sido extinguido, según fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS).

El fuego ha comenzado en torno a las 19.30 horas, momento en el que han comenzado las llamadas de alerta al Servicio de Emergencias 112, a la vista de una columna de humo de gran altura.

En ese momento, se han movilizado tanto los bomberos de Córdoba como a la Policía Local, Policía Autonómica y al Infoca, que permanece en la zona en tareas de refresco.

Fuego de pastos en el Cordel de Écija. / Manuel Murillo

Los bomberos desplazados hasta el lugar han conseguido controlar el fuego y han recibido el apoyo de dos unidades del Infoca para refrescar la zona afectada por las llamas.

Las personas que viven en el asentamiento rumano del Cordel de Écija no se han visto afectadas por las llamas ni tampoco sus chabolas, según fuentes de la Policía Local. El fuego ha arrasado siete hectáreas de pasto y árboles. Se desconocen las causas del siniestro.