El barrio de Las Moreras estrena biblioteca: esta es la nueva ubicación

La biblioteca municipal de Las Moreras estrena este martes su nueva ubicación en un local comercial del edificio de apartamentos para mayores de la calle Sama Naharro de Córdoba. Este enclave mejora el anterior, en el Centro de Servicios Sociales Moreras 2, pues se sitúa en el vértice de confluencia de tres barrios --El Tablero Bajo, Huerta de la Reina y Moreras--.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este equipamiento cuenta con 4.000 ejemplares que incluyen, además de libros infantiles y para adultos, otros materiales como videojuegos o películas en DVD. Al estar integrada en la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba, los usuarios de este centro también pueden acceder al conjunto de publicaciones de la red, formado por más de 190.000 ejemplares para préstamo.

El local, de 90 metros cuadrados, dispone de acceso desde la vía pública --calle Músico Cristóbal de Morales-- y también desde el interior del edificio, lo que permite que los inquilinos puedan entrar sin necesidad de salir fuera, lo que facilitará considerablemente que estas personas mayores pueda utilizar los servicios, así como su participación en las actividades de la biblioteca.

Asimismo, está situado junto al IES El Tablero, lo que lo hace accesible a una gran cantidad de población juvenil, además de su cercanía al centro de día de mayores y al Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

Visita institucional

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, quien ha visitado este martes el equipamiento, ha destacado "el magnífico emplazamiento que tiene esta biblioteca, en una amplia glorieta con una excelente visibilidad, lo que es importante para que la población conozca de su existencia y se anime a hacer uso de sus servicios".

Albás ha resaltado que con "esta nueva ubicación avanzamos en un objetivo muy importante para nosotros y que responde a un modelo de ciudad en el que la cultura esté al alcance de todos, una cultura accesible y universal".

En este sentido, ha manifestado que "estamos seguros de que esta biblioteca va a ganar en usuarios y que estos van a tener perfiles muy diversos, desde jóvenes a mayores, y que va a ser un espacio para el disfrute y para la convivencia surgida desde la actividad cultural".