El Ayuntamiento de Pozoblanco refuerza la plantilla de Policía Local con la incorporación de ocho nuevos agentes

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha anunciado en este martes la incorporación de ocho efectivos a la Policía Local: siete agentes de nuevo ingreso procedentes de la última convocatoria de plazas y un oficial que se reincorpora tras un periodo de excedencia en otra localidad andaluza.

Las siete plazas corresponden a los siete agentes que han superado la última convocatoria, "la mayor incorporación jamás realizada en Pozoblanco en un único proceso selectivo", explica el Consistorio en una nota de prensa. De ellos, cuatro se van a incorporar de manera inmediata a la plantilla, mientras que los otros tres "inician su periodo de formación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) antes de su incorporación definitiva el próximo año".

Tras el proceso de oposiciones

Este refuerzo llega tras la finalización del proceso de oposición, "que se ha desarrollado conforme a los plazos y garantías establecidos, incluyendo la resolución de los recursos y alegaciones presentados durante el mismo", asegura el equipo de gobierno pozoalbense. La convocatoria ofertaba un total de siete plazas y ha culminado tras la superación de las cinco pruebas establecidas: ejercicios físicos, test teórico, examen de conocimientos, prueba psicotécnica y examen médico.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, con los ocho nuevos agentes de la Policía Local. / CÓRDOBA

Además de la cobertura de las siete plazas vacantes, en la última semana se incorporó también un oficial que se encontraba en situación de excedencia en otra localidad andaluza, "lo que permitirá seguir reforzando el cuerpo y mejorando la seguridad ciudadana". De este modo, Pozoblanco contará con cuatro agentes más, de nuevo ingreso, en activo y, además, otros tres aspirantes que también han superado las pruebas comenzarán próximamente su periodo de formación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). Una vez completado este proceso formativo, estos agentes se incorporarán a la plantilla el próximo año.

"Un paso muy importante"

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que “esta convocatoria de plazas supone un paso muy importante para seguir reforzando la seguridad en nuestro municipio y garantizar que la Policía Local cuente con los recursos humanos necesarios para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Se trata de otro compromiso cumplido con nuestros vecinos, fruto del esfuerzo y la planificación de estos últimos años”.

Cabello ha subrayado además que “tras la última Junta Local de Seguridad, Pozoblanco se ha consolidado como uno de los municipios más seguros de la provincia y con menor número de actos delictivos, algo que nos anima a seguir trabajando con firmeza y responsabilidad para mantener estos niveles de tranquilidad y confianza ciudadana”.