Militar franquista represor
El Ayuntamiento de Córdoba cambia la lápida del general Cascajo y elimina el título de Hijo Predilecto
La Junta de Andalucía instó al Consistorio el pasado mes de julio a eliminar la referencia al título concecido en época de la dictadura
El Ayuntamiento de Córdoba ha procedido a sustituir la lápida del general Ciriaco Cascajo en el cementerio de la Salud para eliminar la referencia de Hijo Predilecto, tal y como le solicitó en el mes de julio la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía instó al Consistorio a retirar de la lápida la referencia de Hijo Predilecto a Ciriaco Cascajo Ruiz, un título que fue concedido por el Ayuntamiento de Córdoba en la época franquista a quien fuese un destacado militar del bando sublevado y el principal represor en Córdoba durante la Guerra Civil y la posguerra.
El comité técnico de símbolos contrarios a la memoria democrática, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, lo indicaba así en el dictamen solicitado por el Ayuntamiento cordobés acerca de los títulos concedidos al general Ciriaco Cascajo Ruiz y sobre inscripción en su lápida del cementerio de la Salud. El dictamen incluía como pieza clave la retirada del título de Hijo Predilecto, que ya fue acordada por el Pleno de Córdoba.
Retirada de los honores
El Ayuntamiento había retirado en marzo los honores concedidos a Cascajo -Hijo Predilecto de la ciudad- durante la dictadura, si bien la leyenda aún permanecía reflejada en la lápida y ahora ha sido eliminada.
La retirada de los honores a Cascajo y la eliminación de la mención de Hijo Predilecto de su lápida ha sido una petición reiterada del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y de la asociación memorialista Aremehisa.
