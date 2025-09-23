Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Militar franquista represor

El Ayuntamiento de Córdoba cambia la lápida del general Cascajo y elimina el título de Hijo Predilecto

La Junta de Andalucía instó al Consistorio el pasado mes de julio a eliminar la referencia al título concecido en época de la dictadura

Nueva lápida del general Cascajo en el cementerio de la Salud.

Nueva lápida del general Cascajo en el cementerio de la Salud. / Ramón Azañón

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha procedido a sustituir la lápida del general Ciriaco Cascajo en el cementerio de la Salud para eliminar la referencia de Hijo Predilecto, tal y como le solicitó en el mes de julio la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía instó al Consistorio a retirar de la lápida la referencia de Hijo Predilecto a Ciriaco Cascajo Ruiz, un título que fue concedido por el Ayuntamiento de Córdoba en la época franquista a quien fuese un destacado militar del bando sublevado y el principal represor en Córdoba durante la Guerra Civil y la posguerra.

El comité técnico de símbolos contrarios a la memoria democrática, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, lo indicaba así en el dictamen solicitado por el Ayuntamiento cordobés acerca de los títulos concedidos al general Ciriaco Cascajo Ruiz y sobre inscripción en su lápida del cementerio de la Salud. El dictamen incluía como pieza clave la retirada del título de Hijo Predilecto, que ya fue acordada por el Pleno de Córdoba. Retirada de los honores El Ayuntamiento había retirado en marzo los honores concedidos a Cascajo -Hijo Predilecto de la ciudad- durante la dictadura, si bien la leyenda aún permanecía reflejada en la lápida y ahora ha sido eliminada.

El comité técnico de símbolos contrarios a la memoria democrática, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, lo indicaba así en el dictamen solicitado por el Ayuntamiento cordobés acerca de los títulos concedidos al general Ciriaco Cascajo Ruiz y sobre inscripción en su lápida del cementerio de la Salud. El dictamen incluía como pieza clave la retirada del título de Hijo Predilecto, que ya fue acordada por el Pleno de Córdoba. Retirada de los honores El Ayuntamiento había retirado en marzo los honores concedidos a Cascajo -Hijo Predilecto de la ciudad- durante la dictadura, si bien la leyenda aún permanecía reflejada en la lápida y ahora ha sido eliminada. / Ramón Azañón

El comité técnico de símbolos contrarios a la memoria democrática, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, lo indicaba así en el dictamen solicitado por el Ayuntamiento cordobés acerca de los títulos concedidos al general Ciriaco Cascajo Ruiz y sobre inscripción en su lápida del cementerio de la Salud. El dictamen incluía como pieza clave la retirada del título de Hijo Predilecto, que ya fue acordada por el Pleno de Córdoba.

Retirada de los honores

El Ayuntamiento había retirado en marzo los honores concedidos a Cascajo -Hijo Predilecto de la ciudad- durante la dictadura, si bien la leyenda aún permanecía reflejada en la lápida y ahora ha sido eliminada.

Noticias relacionadas y más

Antigua lápida del general Ciriaco Cascajo, donde aparecía la mención de Hijo Predilecto de Córdoba.

Antigua lápida del general Ciriaco Cascajo, donde aparecía la mención de Hijo Predilecto de Córdoba. / CÓRDOBA

La retirada de los honores a Cascajo y la eliminación de la mención de Hijo Predilecto de su lápida ha sido una petición reiterada del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y de la asociación memorialista Aremehisa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  2. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  5. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  6. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
  7. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  8. Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba

Oposiciones de Defensa para trabajar en el parque de mantenimiento de vehículos de El Higuerón: plazas y requisitos

Oposiciones de Defensa para trabajar en el parque de mantenimiento de vehículos de El Higuerón: plazas y requisitos

Seis internos de la prisión de Córdoba iniciarán el Camino de Santiago el próximo lunes

Seis internos de la prisión de Córdoba iniciarán el Camino de Santiago el próximo lunes

El Ayuntamiento de Córdoba cambia la lápida del general Cascajo y elimina el título de Hijo Predilecto

El Ayuntamiento de Córdoba cambia la lápida del general Cascajo y elimina el título de Hijo Predilecto

Un estudio identifica zonas de oportunidad para extender el comercio de cercanía en la Axerquía de Córdoba

Un estudio identifica zonas de oportunidad para extender el comercio de cercanía en la Axerquía de Córdoba

Las ciudades accesibles debaten sobre el uso de la IA para mejorar la vida de las personas con discapacidad cognitiva

Las ciudades accesibles debaten sobre el uso de la IA para mejorar la vida de las personas con discapacidad cognitiva

La Diputación activará el proyecto para el aparcamiento del Palacio de la Merced en 2026

La Diputación activará el proyecto para el aparcamiento del Palacio de la Merced en 2026

El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra

El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra

El PSOE reclama al Ayuntamiento de Córdoba la "reactivación inmediata" del consejo de atención a la discapacidad

El PSOE reclama al Ayuntamiento de Córdoba la "reactivación inmediata" del consejo de atención a la discapacidad
Tracking Pixel Contents