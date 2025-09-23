El aumento de pernoctaciones tiran del sector hotelero en Córdoba durante agosto

Más clientes y más noches de hotel es el balance que dejó el pasado mes de agosto para el sector en Córdoba, respecto al dato del año pasado ofrecido por el INE en las mismas fechas. El número de viajeros que se alojaron en los hoteles cordobeses creció ligeramente durante el mismo período: de los 83.535 de agosto de 2024 a los 86.686 cosechados en agosto de 2025. La cifra supone un incremento del 3,5%, que aún así se atisba insuficiente si entra en juego con los datos de 2019, cuando la provincia consiguió alojar a 101.454 viajeros en sus hoteles.

La mejoría de este mes de agosto es particularmente notable en el número de las pernoctaciones. El informe publicado este martes por Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja un aumento de las reservas de hotel del 6,7% entre agosto de un año y otro. En términos reales, durante agosto de 2024 se contabilizaron 146.520 pernoctaciones, mientras que en agosto 2025 han sido 156.436. Casi 10.000 más.

La estancia media

En el desglose por procedencia, los turistas extranjeros sumaron un total de 34.670 clientes y 60.395 pernoctaciones. Pòr su parte, los turistas residentes en España alojados en nuestros hoteles fueron 52.016 con 96.040 pernoctaciones. En conjunto, el índice de estancia media se ha situado en 1,8 noches por cliente, lo que, además de superar los datos del año anterior, también supone un incremento respecto al pasado mes de julio, cuando este indicador se situaba en 1,6 noches por cliente.

Llegar de nuevo a estas cifras en el sector hotelero ha costado dos años, después de que la progresiva recuperación experimentada en los años posteriores a la pandemia, que lograron alcanzar hasta los 88.000 clientes y las 158.000 pernoctaciones en agosto de 2023, se vio interrumpida el pasado verano cuando se desplomaron los datos en casi un 10%.