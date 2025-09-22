La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha informado favorablemente incluir, antes del curso 2028/29, dos nuevas titulaciones de la Universidad de Córdoba (UCO) a la programación académica del sistema público universitario aprobada por la Junta el pasado año 2024.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, esta nueva oferta, que se desglosa en un grado y un doctorado, se suma a los 23 títulos ya incorporados en la nueva planificación el pasado ejercicio. Este trámite previo del CAU es obligatorio a la autorización que posteriormente deberá dar el Consejo de Gobierno.

Esta nueva incorporación, según la Junta, es fruto de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico y los rectores de las distintas instituciones académicas, después de que en mayo pasado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación iniciara el procedimiento que permite revisar la planificación de enseñanzas del sistema universitario de Andalucía, que ha comenzado a aplicarse a partir del curso 2025/26 y cuya culminación finalizará en el año académico 2028/29.

De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía, que es la normativa que la regula, se establece la posibilidad de revisarla cada dos años, con el fin de adaptar la oferta universitaria a nuevas tendencias académicas, a demandas laborales y a avances en investigación, fortaleciendo así la competitividad del sistema universitario andaluz en el ámbito nacional y en la esfera internacional.

En la nueva oferta propuesta de títulos por la UCO y refrendados por el CAU, el grado ofrecerá formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y está prevista su implantación para el curso 2028/29, mientras que el doctorado se especializará en Administración de Empresas y Transformación Sostenible y se comenzará a impartir en el curso 2027/28.

Una vez que estos títulos obtengan la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para incluirse en la programación académica, la UCO deberá luego solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición.