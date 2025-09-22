La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El comienzo de las obras en La Viñuela, el galardón otorgado a Paco Morales y el inicio de la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis centran los titulares vespertinos
Hoy ha comenzado la obra para convertir la avenida de La Viñuela en una plataforma única. Si todo marcha según lo previsto, en seis meses estará acabada esta intervención, esperada por el comercio de la zona y que cuenta con una inversión de 600.000 euros. En otro orden de cosas, el cocinero cordobés Paco Morales, cuyo restaurante en la ciudad cuenta con tres estrellas Michelin ha conseguido otro logro. Hoy se ha conocido que será galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Jefe de Cocina del 2025. Por último, hoy también ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la bronquiolitis con la que se inmunizarán 5.000 menores de seis meses en Córdoba, recién nacidos en hospitales y prematuros o menores de dos años con patologías previas.
- Comienza la obra para transformar la avenida de la Viñuela en plataforma única
- Paco Morales, elegido Premio Nacional de Gastronomía a Mejor Jefe de Cocina 2025
- Empieza la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis: "Todo sea por la salud de mi hijo"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Radiografía de la trata en Córdoba: estos son los perfiles de las víctimas de una prostitución que no cesa
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba sin un neumático: hacía “servicios cinematográficos”
- Luz verde a las ordenanzas fiscales que bajarán un 2% el IBI de urbana en Córdoba el próximo año
- Se enfrenta a prisión en Córdoba por abusar de una niña en una cochera a cambio de dinero
- Urbanismo da el paso definitivo para la ampliación de Hitachi Energy
- Piden 8 años de cárcel para un hostelero por no asegurar a sus trabajadores en Córdoba
Provincia
- Dos detenidos por hurtar los anillos de la Virgen de los Dolores de Lucena, valorados en 2.000 euros
- Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
- Un convenio de la Diputación y Correos permitirá el pago de los tributos de la Hacienda Local mediante giro postal
Andalucía
- Moreno reivindica la inversión en la red eléctrica que necesita Andalucía: "No podemos perder ni una oportunidad"
España
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación