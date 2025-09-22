Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El comienzo de las obras en La Viñuela, el galardón otorgado a Paco Morales y el inicio de la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis centran los titulares vespertinos

Una enfermera vacuna a Lucía, de dos meses, en el centro de salud de la avenida del Aeropuerto.

Una enfermera vacuna a Lucía, de dos meses, en el centro de salud de la avenida del Aeropuerto. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Hoy ha comenzado la obra para convertir la avenida de La Viñuela en una plataforma única. Si todo marcha según lo previsto, en seis meses estará acabada esta intervención, esperada por el comercio de la zona y que cuenta con una inversión de 600.000 euros. En otro orden de cosas, el cocinero cordobés Paco Morales, cuyo restaurante en la ciudad cuenta con tres estrellas Michelin ha conseguido otro logro. Hoy se ha conocido que será galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Jefe de Cocina del 2025. Por último, hoy también ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la bronquiolitis con la que se inmunizarán 5.000 menores de seis meses en Córdoba, recién nacidos en hospitales y prematuros o menores de dos años con patologías previas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Deportes

Provincia

Cultura

Andalucía

España

  1. Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
  2. El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
  3. De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
  4. Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
  5. Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
  6. Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
  7. Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
  8. Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación

