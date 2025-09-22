Hoy ha comenzado la obra para convertir la avenida de La Viñuela en una plataforma única. Si todo marcha según lo previsto, en seis meses estará acabada esta intervención, esperada por el comercio de la zona y que cuenta con una inversión de 600.000 euros. En otro orden de cosas, el cocinero cordobés Paco Morales, cuyo restaurante en la ciudad cuenta con tres estrellas Michelin ha conseguido otro logro. Hoy se ha conocido que será galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía como Mejor Jefe de Cocina del 2025. Por último, hoy también ha dado comienzo la campaña de vacunación contra la bronquiolitis con la que se inmunizarán 5.000 menores de seis meses en Córdoba, recién nacidos en hospitales y prematuros o menores de dos años con patologías previas.

