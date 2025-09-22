La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El empate del Córdoba CF ante el Racing de Santander, una radiografía de la trata y la explotación sexual en Córdoba y los datos sobre bajas laborales son asuntos destacados de la actualidad local
El empate in extremis del Córdoba CF ante el Racing de Santander en El Arcángel es la noticia con la que arrancamos la crónica de actualidad de este lunes. Un tanto de Carracedo desde el punto de penalti rescató un punto tras una cita marcada por el desacierto. Además, ponemos el foco en la labor que llevan a cabo varias asociaciones en Córdoba con las víctimas de trata y de explotación sexual. Hablamos de una lacra que se nutre de la pobreza de los países de donde proceden muchas de estas mujeres, pero también de los riesgos a los que expone internet a algunas menores de edad. El tercer tema que destacamos esta mañana nos acerca al mundo del trabajo y las bajas laborales, donde Córdoba se mantiene a la cola respecto a otras provincias españolas, pese a que han repuntado.
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido (2-2)
- Radiografía de la trata en Córdoba: latinas, africanas y españolas, víctimas de la prostitución
- Las bajas laborales siguen en aumento en Córdoba y su incidencia repunta un 16% en 2025
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba despide su verano más cálido y se prepara para un otoño más seco
- Un centenar de familias vuelven a tomar en bici el centro de Córdoba para cerrar la Semana de la Movilidad
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- A punta de pistola y huyendo en patinete: los vecinos del Campo de la Verdad denuncian un robo en el barrio
- Los cordobeses recibirán notificaciones del SAS sobre sus citas sin necesidad de suscribirse
- Este es el mapa interactivo del mercadillo de El Arenal que ha creado Comacor
Provincia
- Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
- Agropriego ronda los 30.000 visitantes y cierra con un importante volumen de ventas
- Bajada extraordinaria de la Virgen de Araceli para presidir la magna de Lucena
Campo
Andalucía
Deportes
Internacional
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre