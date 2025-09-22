Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El empate del Córdoba CF ante el Racing de Santander, una radiografía de la trata y la explotación sexual en Córdoba y los datos sobre bajas laborales son asuntos destacados de la actualidad local

Christian Carracedo celebra el gol del empate ante el Racing de Santander, este domingo en El Arcángel.

Christian Carracedo celebra el gol del empate ante el Racing de Santander, este domingo en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El empate in extremis del Córdoba CF ante el Racing de Santander en El Arcángel es la noticia con la que arrancamos la crónica de actualidad de este lunes. Un tanto de Carracedo desde el punto de penalti rescató un punto tras una cita marcada por el desacierto. Además, ponemos el foco en la labor que llevan a cabo varias asociaciones en Córdoba con las víctimas de trata y de explotación sexual. Hablamos de una lacra que se nutre de la pobreza de los países de donde proceden muchas de estas mujeres, pero también de los riesgos a los que expone internet a algunas menores de edad. El tercer tema que destacamos esta mañana nos acerca al mundo del trabajo y las bajas laborales, donde Córdoba se mantiene a la cola respecto a otras provincias españolas, pese a que han repuntado.

