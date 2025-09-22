El empate in extremis del Córdoba CF ante el Racing de Santander en El Arcángel es la noticia con la que arrancamos la crónica de actualidad de este lunes. Un tanto de Carracedo desde el punto de penalti rescató un punto tras una cita marcada por el desacierto. Además, ponemos el foco en la labor que llevan a cabo varias asociaciones en Córdoba con las víctimas de trata y de explotación sexual. Hablamos de una lacra que se nutre de la pobreza de los países de donde proceden muchas de estas mujeres, pero también de los riesgos a los que expone internet a algunas menores de edad. El tercer tema que destacamos esta mañana nos acerca al mundo del trabajo y las bajas laborales, donde Córdoba se mantiene a la cola respecto a otras provincias españolas, pese a que han repuntado.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

Deportes

Internacional