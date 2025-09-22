Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Rocío Blanco reafirma el compromiso de la Junta con el empleo en su visita a las instalaciones de Tamovill

Esta empresa tiene una plantilla de 140 trabajadores, siete de los cuales han sido contratados con un programa de incentivos de la consejería de Empleo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este lunes las instalaciones de la empresa Talleres y Montajes de Villarrubia S.L. (Tamovill), una firma cordobesa con más de 40 años de experiencia en la industria del metal y de la mecánica, que actualmente cuenta con una plantilla de 140 trabajadores y una facturación en torno a los 10 millones de euros anuales, explica la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Durante el recorrido, Blanco ha "conocido de primera mano el trabajo que desarrolla esta empresa especializada en la fabricación de estructuras metálicas, calderería, equipos a presión, mecanizados y montaje industrial, así como algunos de sus principales proyectos para compañías como Dragados, Hitachi, Sacyr, Tragsa o Zumos Pascual".

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en su visita a las instalaciones de Tamovill.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en su visita a las instalaciones de Tamovill. / CÓRDOBA

La consejera ha destacado el "compromiso de la firma cordobesa con el empleo estable y de calidad", recordando las siete contrataciones realizadas a través del programa de incentivos Emplea-t, impulsado por la Consejería, con una ayuda de 105.000 euros.

