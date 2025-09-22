Raúl Alamino, sobre las bajas laborales: «Se ha visto un fuerte incremento de la patología mental»

El delegado de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en Córdoba, Raúl Alamino, explica que las enfermedades osteoarticulares «tienen un peso claro en el total de las bajas» en la provincia, en tanto que las psicológicas o psiquiátricas «también han cobrado un peso importante. En los últimos tiempos, ambas están ganando todavía más peso», afirma.

Como ya avanza el informe de AMAT a nivel nacional, este responsable destaca que «se ha visto un fuerte incremento de la patología psiquiátrica» y opina que «es un diagnóstico un poco refugio, porque situaciones familiares o conflictos laborales pueden refugiarse en la patología mental». El referido trabajo, titulado Evolución de los indicadores de absentismo laboral por incapacidad temporal por contingencias comunes, indica que «los procesos iniciados diagnosticados como trastornos mentales, en el territorio nacional, para la población protegida por las mutuas alcanzaron la cifra de 415.374 en 2024, experimentando un crecimiento interanual de un 12,48% y de un 176,57%, en los últimos nueve años».

En cifras

En 2024, las bajas laborales motivadas por las diferentes enfermedades se incrementaron un 7% anual en España hasta superar los 8,7 millones. En Córdoba, el delegado de AMAT destaca que «la problemática del absentismo crece continuamente y no se ve el final. Cuando hay ciclos económicos negativos, normalmente, el absentismo cae, pero eso no ha ocurrido en los últimos tiempos», afirma recordando la recesión que llegó tras la pandemia de coronavirus.

De esta forma, Raúl Alamino apunta a la existencia de una «inercia de crecimiento por sus múltiples causas», entre las que cita el envejecimiento de la población y las listas de espera en la sanidad pública. No obstante, advierte que «un número muy importante de bajas están claramente justificadas, pero también hay un acceso sencillo a este proceso y algunas pueden no estar justificadas».